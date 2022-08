Vitaa dévoile le résultat de son régime drastique : photos bluffantes de son corps musclé

A 39 ans, Vitaa est la maman de trois enfants - Liham (11 ans), Adam (7 ans) et Noa, née le 10 avril dernier. Quatre mois après la naissance de sa fille, la chanteuse affiche un corps athlétique.

Celle qui est en couple avec son discret amoureux Hicham Bendaoud est actuellement en vacances dans le sud. Il fait beau et il fait chaud, l'occasion pour elle de dévoiler des looks estivaux et extra-courts. C'était le cas dimanche 14 août 2022. En brassière marron et micro short ou jupe de couleur bleue avec des imprimés fleurs, l'interprète d'A fleur de toi a séduit son public avec cette parution. Son sourire et sa beauté ont comme toujours fait sensation mais grâce à cette parution, on peut surtout constater qu'elle a des abdominaux en béton. On peut d'ailleurs voir son ab crack, terme qui désigne la fente abdominale qui part de la poitrine et se termine au niveau du nombril.

Il faut dire que pour en arriver là, 4 mois seulement après la naissance de son enfant, Vitaa n'a pas hésité à faire du sport, beaucoup de sport et suivre un régime drastique. Il y a trois semaines, elle révélait d'ailleurs son secret minceur et ses bienfaits, toujours sur Instagram. "J'ai commencé une sèche de 15 jours avec 5 jours d'attaque protéines, légumes. Je tiens à vous dire que je me sens dix fois mieux. Le sucre c'est un fléau dans nos vies. On croit qu'on ne peut pas s'en passer mais dès lors qu'on l'élimine, on n'y pense plus du tout. On n'en a plus besoin ni envie, c'est incroyable, c'est une vraie drogue", avait-elle dévoilé. Elle avait aussi filmé ses séances de sport à base de cardio et de renforcement.