Vitaa entame un régime drastique : ses secrets minceur et sa routine sport en vidéo

Vitaa a 39 ans, a eu trois enfants - Liham (11 ans le 24 juillet), Adam (7 ans) et Noa, née le 10 avril dernier, tous nés de sa relation avec le discret amoureux Hicham Bendaoud - et est tout simplement sublime. La célèbre chanteuse et complice de Slimane fait attention à ce qu'elle mange et pratique régulièrement du sport. Mercredi 20 juillet 2022, elle a fait savoir à travers plusieurs stories qu'elle entamait un nouveau régime.

Se filmant dans sa maison et dans son jardin, la belle chanteuse a révélé avoir éliminé le sucre de son alimentation. "J'ai commencé une sèche de 15 jours avec 5 jours d'attaque protéines, légumes. Je tiens à vous dire que je me sens dix fois mieux. Le sucre c'est un fléau dans nos vies. On croit qu'on ne peut pas s'en passer mais dès lors qu'on l'élimine, on n'y pense plus du tout. On n'en a plus besoin ni envie, c'est incroyable, c'est une vraie drogue", a-t-elle fait savoir. Révélant ensuite se peser qu'une seule fois par semaine afin "de ne pas être obsédée", l'artiste affirme qu'elle sent déjà que son corps a changé "dans ses vêtements". "C'est juste une question de motivation une fois qu'on est lancé, tout roule", conclut-elle.

Et en effet elle est motivée comme elle l'a montré avec trois vidéos. En tenue de sport qui met en avant sa belle silhouette, Vitaa dévoile les exercices qu'elle fait. Tout d'abord, on peut la voir en train de soulever des poids, un à un, le corps à l'horizontale, en appui sur ses pieds. "J'augmente le cardio et je ralentis un peu sur le renfo pour tracer", explique-t-elle. Ensuite, à l'aide d'un élastique, elle "cible les zones à affiner et renforcer cuisses, fessiers, bras, taille." Et de conclure, toujours en train de faire du sport : "La clé c'est l'alimentation, c'est 80% du job ensuite on y va en douceur à son rythme."

Nul doute que ses abonnés sont subjugués par sa motivation, sa rigueur et surtout les résultats de sa routine alimentaire et sportive. Dans quelques jours, Vitaa montrera certainement le résultat de cette sèche. Nul doute que l'avant-après sera bluffant.