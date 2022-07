Diaporama : Vitaa entame un régime drastique : ses secrets minceur et sa routine sport en vidéo

Vitaa entame un régime drastique : ses secrets minceur et sa routine sport en vidéo

Exclusif - Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) - People dans les loges lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris. © Rachid Bellak/Bestimage

Vitaa dévoile ce qu'elle mange et sa routine sport pour avoir un corps de rêve. Juillet 2022.

Vitaa dévoile ce qu'elle mange et sa routine sport pour avoir un corps de rêve. Juillet 2022.

Vitaa dévoile ce qu'elle mange et sa routine sport pour avoir un corps de rêve. Juillet 2022.

Gims et sa femme Demdem, Vitaa - People au match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Monaco (2-0)" au Parc des Princes à Paris le 12 décembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage

Slimane, Vitaa lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage

Francofolies 2021 - La Rochelle - 10 07 2021 - Vitaa et Slimane

Vitaa au lancement de la nouvelle Série OPPO Reno6 5G avec le duo exclusif Gims et Vitaa à Paris le 9 Septembre 2021. © Veeren Ramsamy / Bestimage

Francofolies 2021 - La Rochelle - 10 07 2021 - Vitaa et Slimane

13 / 14

Vitaa - Photocall et Backstage de l'événement musical "RFM Music Show" édition spéciale pour les 40 ans de la célèbre radio au Palais des Sports de Levallois-Perret et avec le retour des lives. Ce concert exceptionnel sera retransmis sur C8 le mercredi 30 juin. Émission présentée par B.Montiel et L.Rétory. Levallois-Perret le 26 juin 2021 © Veeren Ramsamy - Pierre Perusseau / Bestimage