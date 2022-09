Vitaa et le visage de ses fils dévoilés : vidéo du jour où ils sont passés en direct à la télé, ils lui ressemblent tant

Vitaa, qui est à retrouver ce soir dans Mask Singer, est l'une des vedettes de cette quatrième saison depuis son lancement le 23 août dernier. Aux côtés de Kev Adams, Jeff Panacloc, Chantal Ladesou, l'acolyte de Slimane prend beaucoup de plaisir à participer à cette émission comme elle l'expliquait récemment pour Télé Loisirs.

"Je m'éclate à jouer les enquêtrices ! Je suis comme une gamine, qui cherche du début à la fin. Dès les premiers magnétos, je suis à fond. Je me retrouve dans un rôle qui me fait du bien parce que c'est un tout autre exercice. Je me surprends à m'éclater alors que les journées de tournage sont très, très longues", a expliqué l'interprète d'À fleur de toi, qui pour rappel est maman de Liham (11 ans), Adam (7 ans) et Noa (née en avril dernier), fruits de son amour pour son mari Hicham Bendaoud.

"Je suis trop touchée"

Si ce programme lui plaît tant, c'est notamment parce qu'elle a la possibilité de ne pas trop s'éloigner d'eux. "L'avantage avec Mask Singer, c'est qu'on a huit jours de tournage. Ce sont de grosses journées, mais cela ne mobilise pas trois mois comme The Voice. Sinon, je ne l'aurais pas fait", confiait-elle. Et d'ajouter que c'était tout de même plus difficile par rapport à sa petite dernière : "C'est la première fois que je m'éloignais de ma fille (Noa) aussi longtemps, ce n'était pas facile. Je l'ai emmenée en tournée avec moi alors qu'elle n'avait que 2 mois ! Là, durant les enregistrements, elle est restée avec son père."

Vitaa a toujours accordé beaucoup d'importance à sa vie de maman. Elle a notamment préservé ses deux fils de sa notoriété pendant longtemps avant qu'ils ne dévoilent leur visage pour la première fois en venant lui faire une surprise en direct sur le plateau de Touche pas à mon poste le 12 avril 2018. Ils avaient alors débarqué sur le plateau avec à la main le disque d'or de leur maman qui l'avait obtenu pour son album J4M. "Mais vous êtes fous, pourquoi vous me faites ça ? Parce que ça y est, mon maquillage est foutu ! Je suis trop touchée", avait-elle réagi. Une séquence adorable, qui n'avait pas manqué de faire fondre les téléspectateurs et qui est à retrouver dans notre diaporama.