Amel Bent maman de 3 enfants : touchantes confidences sur ses filles confrontées à sa notoriété

Amel Bent était l'invitée de Nikos Aliagas de 50' Inside ce samedi 24 septembre 2022 sur TF1. La chanteuse de 37 ans est revenue sur sa jeunesse, les hauts et les bas de sa carrière mais aussi sur sa vie de maman. En couple depuis de longues années avec Patrick Antonelli, Amel Bent est maman de trois enfants dont deux filles : Sofia, née le 4 février 2016, Hana, née le 1 octobre 2017 et Zayn, né le 4 avril 2022.

Mes filles posent des questions tellement existentielles

Interrogée par Nikos Aliagas sur sa relation avec ses trois enfants, Amel Bent s'est exprimée sur les conséquences de sa célébrité : "Mes filles, surtout ma grande Sofia a 6 ans et demi me pose plein de questions. Quand je fais un selfie dans la rue, elles me dit : "Mais maman, on a l'impression que tu n'avais pas envie, pourquoi tu l'as fait ?" Je lui dis : "Bah tu sais, c'est mon public." Alors oui, je n'avais pas envie de faire une photo particulièrement maintenant mais, c'est une manière pour moi de leur dire "merci", a-t-elle confié. Malgré leur jeune âge, les filles de l'interprète de Ma philosophie se montrent déjà perspicaces envers leur mère comme l'a tenu à faire savoir la principale concernée : "Elles (ses filles) posent des questions qui sont tellement existentielles. Les enfants, ça sert à ça. Tu dois tout leur expliquer."

Quand je suis dans "The Voice", je suis toujours la maman

Durant l'interview, Nikos Aliagas s'est aussi souvenu d'une anecdote lorsque, le tournage de The Voice terminé, Amel Bent prenait son véhicule pour emmener ses enfants à l'école. "Comment passe-t-on d'un monde à l'autre ?", lui a questionné l'animateur. "Quand je suis avec vous dans The Voice, je suis toujours la maman, lui a ainsi répondu la chanteuse qui veut avoir une vie normale malgré la notoriété. Quand il y a une pause, on fait le facetime, on parle avec les enfants... Je ne veux pas qu'il y ait une gêne par rapport à mon travail qui est aussi un travail de représentation. Je veux que tout le monde soit à l'aise et que mes enfants le vivent de la manière la plus saine possible."