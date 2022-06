Amel Bent maman : le prénom de son fils enfin révélé ? Un nouveau tatouage affole les fans

Les nombreux fans d'Amel Bent le savent, la chanteuse qui fête aujourd'hui ses 37 ans a pris l'habitude de rendre hommage aux membres de sa famille avec des tatouages. Maman de trois enfants, elle a par exemple le prénom de sa fille aînée Sofia (6 ans) inscrit dans le cou. Elle a également un 'Mrs" (pour Madame) inscrit sur l'un de ses doigts, alors que son compagnon Patrick Antonelli s'est fait tatouer "Mr" de son côté. Des inscriptions en commun qu'Amel Bent avait dévoilées sur les réseaux sociaux il y a plusieurs années.

Mais dans la soirée du lundi 20 juin 2022, c'est un tout nouveau tatouage qui a affolé les fans de la chanteuse. Celle qui était il y a quelques jours sur le canapé de Michel Drucker pour Vivement Dimanche (France 2) a partagé une nouvelle photo sur son compte Instagram, où 890 000 abonnés la suivent. Le week-end dernier, elle était en concert à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) pour un grand show organisé par RFM.

Resplendissante dans un petit chemisier bleu à manches courtes, ses longs cheveux ondulés et ses oreilles parées de grandes créoles pour un look estival réussi, Amel Bent s'est fait tatouer le prénom "Zayn "sur l'avant-bras. Un tatouage que ses fans ne lui connaissaient pas et qui pour certains est sans aucun doute le prénom du troisième enfant de la coach de The Voice. "E N C O R E E T E N C O E U R #bestimage @radiorfm @c8lachaine", a-t-elle légendé cette photo.

"Le tatouage Zayn<333", "Son fils s'appelle Zayn, très joli prénom", "Le bébé d'Amel il s'appelle Zayn je crois ?", "Bienvenue à Zayn", "Ton fils s appelle Zayn ???? Ohhh trop beau", peut-on lire parmi les nombreux commentaires laissés par les fans d'Amel Bent. Nombreux sont ceux aussi à lui souhaiter un très bon anniversaire également. Malgré les interrogations sur la signification de son nouveau tatouage, l'interprète du Chant des colombes n'y a pas répondu, laissant encore un peu plus place au suspense.