Amel Bent radieuse face à une star de La Boum et sa femme dans Vivement dimanche

Le 7 juin 2022, Michel Drucker était au studio Gabriel pour tourner les numéros inédits de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Une fois de plus, le présentateur de 79 ans a reçu des invités de marque sur son fameux canapé rouge. Des émissions diffusées sur France 2 le 19 juin prochain.

C'est tout d'abord Amel Bent que Michel Drucker a eu le plaisir d'accueillir pour parler de son actualité. La maman de Sofia (6 ans), Hana (4 ans) et d'un petit garçon dont on ne connaît pas le prénom (2 mois) évoquera notamment la sortie de son dernier single, Lossa. Un titre inédit tiré de la réédition de l'album Vivante, bientôt disponible. Pour l'occasion, l'épouse de Patrick Antonelli - homme qui a été rattrapé par la justice - était radieuse et a notamment posé complice avec le présentateur. La musique était également à l'honneur avec la chanteuse Janie, qui a sorti son premier album en octobre dernier. La protégée de Vianney l'a baptisé Toujours dans les fleurs et y rend notamment hommage à son défunt papa, avec la chanson Mon idole. Récemment, elle a dévoilé le clip de son titre festif Macarena. Enfin, le caricaturiste Emmanuel Chaunu était une fois de plus au rendez-vous.

Dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker a eu le plaisir d'avoir un échange avec l'humoriste Marc Jolivet, qui est de retour avec un nouveau spectacle musical intitulé La fête recommence. Il a souhaité rendre hommage à Guy Bedos avec des extraits de ses plus célèbres sketchs et une revue de presse très personnelle. Il était notamment sur scène les 17 et 18 Juin à la Salle Gaveau à Paris. De l'humour, il y en aura aussi grâce à l'imitatrice Sandrine Alexi. L'ancienne star des Guignols de l'info de Canal+ propose son spectacle 100% féminin Sandrine Alexi flingue tout.

Accompagné de son épouse Rautea, l'acteur Pierre Cosso (révélé dans les années 80 dans La Boum 2 où il jouait l'amoureux de Sophie Marceau) a fait la promotion de son nouvel album Pour un monde meilleur, disponible depuis le 27 mai dernier). Simon Abkarian viendra quant à lui parler du film de Nicolas Steil Chemin du bonheur, en salles depuis le 15 juin. Il y donne notamment la réplique à Pascale Arbillot, Mathilda May et Brigitte Fossey. Il est aussi sur scène du théâtre du Soleil pour la pièce Electre des bas-fonds, qui lui a valu trois Molières en 2020, dont celui de meilleur auteur francophone. Enfin, Gérard Holtz parlera de son one man show Vive le sport et ses petits secrets qui évoque sa carrière de commentateur sportif. Et Viktor Vincent dévoilera une fois de plus ses talents de mentaliste.