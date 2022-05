Amel Bent : Son compagnon Patrick en prison, mais toujours près d'elle... ce clin d'oeil passé inaperçu !

Amel Bent vit un moment particulier. L'artiste et coach de The Voice enchaîne les bonheurs et les déconvenues, dans un court temps. Alors qu'elle est devenue maman à nouveau, en donnant naissance à son fils début avril, la chanteuse de 36 ans a ensuite dû faire face à une sacrée épreuve : Patrick Antonelli, son compagnon de longue date, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre. Un coup dur suivi par l'hospitalisation en urgence de leur fils. Qui s'est heureusement soldée par un retour du bébé à la maison. Dans cette épreuve, Amel Bent ne lâche pas son compagnon à qui elle a à nouveau témoigné son soutien avec un clin d'oeil discret dans The Voice.

Lors des séances de coaching, dévoilées ce 14 mai 2022, elle portait un collier au prénom de son homme "Patrick" (voir diaporama). Pas de doute, le couple est solide et soudé face à l'adversité. Pendant que son compagnon est en prison, Amel Bent s'occupe des enfants, Hana, Sofia, et leur petit garçon, nouveau né. Sur Instagram, la jeune maman qui a fait une apparition très remarquée lors de cette demi-finale de The Voice, dans une robe moulante Louis Vuitton, partage de rares photos de son quotidien. Le 18 mai 2022, elle a ainsi de nouveau fait fondre sa communauté en dévoilant un cliché de son fils, tout endormi dans son lit. Des moments de tendresse dont la star a vraiment besoin en ce moment.

De son couple, Amel Bent ne livre que peu de choses également, tenant à garder sa vie privée. À NRJ, en décembre dernier, l'interprète de 1,2,3 a accepté de faire quelques rares confidences. "J'ai épousé un homme qui ne me dit pas je t'aime. Pourtant je pense que c'est la personne qui m'aime le plus au monde", a-t-elle fait savoir. "J'attends pas du tout qu'il me le dise puisque je me sens baignée d'amour [...] Le plus important pour moi c'est qu'il y ait de l'amour", a ajouté la chanteuse.

Pourquoi Patrick Antonelli est-il en prison ?

Les juges l'ont condamné pour avoir illégalement exercé la profession d'agent de sécurité parce qu'il a remplacé un jour, au pied levé, un garde du corps de sa compagne, comme l'a fait savoir le journal Le Parisien. Il a donc été écroué à la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine), pour y purger une peine de quinze mois de prison, comme prononcé le 8 mars dernier par le tribunal correctionnel de Nanterre. Le père d'Hana, Sofia et du nouveau né a présenté une facture alors qu'il n'avait pas le droit d'exercer, faisant acte d'escroquerie au jugement. Ajoutant à cela qu'il a aussi bénéficié d'une aide de l'État versée pour compenser la baisse d'activité pendant la pandémie Covid-19.