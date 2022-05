Amel Bent maman gaga : tendre moment avec son fils, en pleine sieste

Amel Bent est une maman du tonnerre ! La chanteuse de 36 ans assure sur tous les fronts. Quelques jours à peine après avoir donné naissance à son fils début avril, elle prenait déjà le chemin des plateaux télé pour assurer son rôle de coach dans The Voice. À peine les caméras éteintes, Amel Bent est vite retournée chez elle pour profiter de ses trois enfants, dont les plus grandes Hana et Sofia, et le petit dernier.

Le bébé est à croquer comme les nombreux abonnés de l'artiste ont pu le remarquer sur Instagram. Ce mercredi 18 mai 2022, Amel Bent a de nouveau fait fondre sa communauté en dévoilant un cliché de son fils, tout endormi dans son lit (voir diaporama). Si son visage est caché par un coeur noir, il est néanmoins facile de constater que le bébé a hérité des cheveux de sa maman ! Ces moments de tendresse et de retrouvailles avec ses enfants, Amel Bent en a bien besoin, particulièrement en ce moment.

Ses trois enfants, Amel Bent les a eus avec Patrick Antonelli, son compagnon de longue date, incarcéré récemment à la maison d'arrêt de Nanterre. Ce coup dur a suivi l'hospitalisation en urgence de leur fils. Victime de problèmes respiratoires, conséquences d'une bronchiolite aiguë, le bébé s'en est finalement sorti. Un soulagement pour la jeune femme qui a dû affronter un problème d'un tout autre genre quelque temps plus tard.

Lors des demi-finales de The Voice, marquant le retour de Florent Pagny en proie à un cancer du poumon, Amel Bent est apparue rayonnante dans une robe moulante nude, surmontée de strass. Un look bien plus brillant que les remarques dont elle a fait l'objet au cours de la soirée sur les réseaux sociaux. Certains internautes malveillants ont critiqué la silhouette de la toute jeune maman. Mais c'était mal connaître Amel Bent qui, loin de se laisser faire, leur a répondu avec tout l'aplomb qu'on lui connaît : "A toi grossophobe, ce n'est pas à nous de cacher nos corps, mais à toi de t'habituer à les voir tels qu'ils sont." Rien que pour cela, on voudrait bien Amel Bent dans notre équipe.