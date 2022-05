"A toi grossophobe" : Amel Bent critiquée sur son poids, elle envoie une réponse explosive !

Si la teneur des propos n'a pas été révélée par la principale intéressée, Amel Bent a néanmoins pris la parole dans sa story Instagram (voir diaporama). Agacée par les commentaires au sujet de ses formes - rappelons qu'elle a accouché au début du mois d'avril -, la complice de Vitaa est montée en créneau en répondant à tous ses détracteurs. Sa réponse était d'ailleurs on ne peut plus parfaite : "A toi grossophobe, ce n'est pas à nous de cacher nos corps, mais à toi de t'habituer à les voir tels qu'ils sont" a-t-elle écrit en story Instagram sur un cliché d'elle dans la tenue qu'elle portait dans l'émission, plus magnifique que jamais !

Ce combat n'est pas sans rappeler celui de Louane . L'artiste, repartie récemment en tournée, est devenue maman d'une petite Esmée. Ses formes avaient fait jaser sur les réseaux sociaux, provoquant la colère et la tristesse de la jeune femme : "Les réseaux sociaux ont un impact sur moi, forcément. C'est toujours difficile psychologiquement, mais ils n'ont pas affecté ma perception de moi-même." Elle confiait d'ailleurs récemment qu'avoir un bébé avait changé sa manière de penser : "La maternité m'a permis d'aimer mon corps, bien plus que ce que je l'aimais avant. D'être moins dure avec moi-même, et même de me trouver très forte." Comme quoi être chanteuse permet de montrer la voie...