The Voice 2022, la demi-finale : Amel Bent renversante après l'accouchement, dans une robe moulante

La star de la chanson Amel Bent est l'une des emblématiques coaches de The Voice 2022. Sur TF1 ce 14 mai, la chanteuse a fait le show comme à son habitude, tandis qu'Alessandra Sublet a remplacé au pied levé Nikos, souffrant. Il s'agit de sa première apparition télévisée depuis son accouchement au mois d'avril dernier, puisque ce numéro de l'émission phare de TF1 est en direct. Radieuse, l'interprète de Ma philosophie est aussi une femme courageuse, puisqu'elle affronte en parallèle l'incarcération de son compagnon Patrick Antonelli.

Moulée dans une robe courte et moulante couleur chair et scintillante, avec un chignon banane comme coiffure, Amel Bent est plus que dans son élément sur le plateau de The Voice. Coach de son propre point de vue pas toujours tendre, elle a poussé ses Talents au maximum et ce soir elle leur dit merci. Sur la scène de The Voice, la chanteuse est renversante quand elle interprète avec ses Talents Vike - le gagnant de la battle -, Doryan et Mike quand elle revisite le tube culte de Prince, Kiss. Une performance qui fait vibrer les autres coaches, Marc Lavoine, Vianney, Florent Pagny qui se bat contre le cancer et la coach surprise Nolwenn Leroy.

À 36 ans, Amel Bent est tellement à l'aise sous les projecteurs, même ses talons aiguilles transparents ne lui font pas peur. Se déhanchant sur les riffs de Prince, la chanteuse est toujours aussi flamboyante, même un mois après avoir donné la vie. Sa passion pour la musique et son implication en tant que coach lui permettent de revenir flamboyante lors de ce direct de TF1. Rien n'arrête la star française que l'on a découvert grâce à Nouvelle Star en 2004.

Le 4 avril 2022, elle a donné naissance à son troisième enfant, un garçon dont le prénom est tenu secret et qui a rejoint ses grandes soeurs Sofia et Hana. La demi-finale de The Voice est un moment de respiration pour celle à qui l'on doit Ne retiens pas tes larmes. En effet, ce printemps, elle a vécu les difficultés judiciaires du père de ses trois enfants mais également l'hospitalisation de son nouveau-né, en raison d'une bronchiolite aigüe.