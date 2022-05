Florent Pagny atteint d'un cancer : un de ses Talents de The Voice "stressé" par son dernier message

Nour et Lou vont donc tout donner pour rendre Florent Pagny encore plus fier que ce qu'elles avaient prévu. Après avoir intégré son équipe dans The Voice, les deux candidates ont tissé des liens avec lui. Apprendre sa maladie a donc été un coup de massue. D'autant plus qu'elles ont été privées de tout lien avec lui pendant de longues semaines : "Son message m'a un peu stressée et bouleversée, précise Nour, toujours au Parisien. Nous n'avons pas eu de contacts depuis le tournage des super cross battles en février. Mais nous n'en cherchions pas non plus. Nous savions qu'il était concentré sur son traitement et sa guérison."

La rémission ne serait d'ailleurs plus très loin selon les dires de Florent Pagny. Si son apparence physique a fortement changé, le mari d'Azucena garde le moral et multiplie les bonnes nouvelles : "Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimios, l'immunothérapie - ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette -, donc tout de suite, on a envoyé du lourd derrière avec la radiothérapie et des chimios plus intensives. (...) Ça s'est très bien passé parce que j'étais très bien accompagné médicalement, j'étais très bien accompagné par ma moitié et mes enfants. Et puis il y a eu ce phénomène de synchronicité avec ces milliers de messages et de témoignages, d'amour, de soutien, de bonnes ondes." Qu'il se tienne prêt, le public n'est pas près de le lâcher !