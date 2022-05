Pierre Cosso (La Boum 2) "très amoureux" de Sophie Marceau : confidences inédites sur leur couple

La suite des aventures de Vic Beretton sortaient il y a quaranta ans. Après avoir connu ses premiers émois d'adolescente avec Mathieu, l'élève la plus populaire du grand écran de l'époque tombait amoureuse de Philippe Berthier, personnage interprété par le comédien Pierre Cosso. Ce dernier était d'ailleurs l'invité de l'émission TPMP People, présentée par Matthieu Delormeau sur C8, ce samedi 14 mai. Après avoir évoqué les retombées financières de la comédie, il s'est finalement penché sur ses liens avec sa partenaire de l'époque, Sophie Marceau.

La fiction n'a pas rejoint la réalité sur le tournage, c'est plutôt l'inverse. Sophie Marceau et Pierre Cosso, qui jouaient deux amoureux dans La Boum 2, étaient ensemble dans la vraie vie : "Ce qui est important, c'est l'aventure qu'on a pu vivre... On a eu de la chance, on a tourné une histoire d'amour en étant nous-mêmes amoureux. Donc il y a eu le tournage, la promotion du film dans le monde entier, puisqu'on est partis au Japon, aux Etats-Unis, en Italie."

L'histoire n'a finalement pas duré longtemps. Après cette aventure à deux, les comédiens ont pris la décision de se séparer : "Après on est devenus amis, a poursuivi Pierre Cosso. On s'est vraiment perdus de vue du jour au lendemain. Ça commence par une semaine, quinze jours, un mois sans nouvelles. Et puis, peut-être que les égos jouent, il y en a un qui ne rappelle pas l'autre..." Pierre Cosso ne peut même pas vraiment se consoler avec ce que La Boum 2 lui a financièrement rapporté.

Au-delà du fait que l'acteur a touché 30 000 francs pour l'intégralité du tournage, il précise que les royalties liées à la diffusion télé du film ne sont pas plus glorieuses. En effet, Pierre Cosso a indiqué qu'à chaque passage de La Boum 2 à la télévision, il empochait la somme de... 50 euros ! Une somme dérisoire qui ne le dérange pas. Peu importe ce que les autres ont touché, Pierre Cosso l'affirme : "Ce n'est pas le plus important." À côté de l'histoire qu'il a vécue avec Sophie Marceau, ça peut se comprendre, effectivement.