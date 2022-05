Diaporama : Pierre Cosso (La Boum 2) "très amoureux" de Sophie Marceau : confidences inédites sur leur couple

1 / 26 Pierre Cosso évoque sa relation avec Sophie Marceau, sa partenaire dans La Boum 2, sur le plateau de "TPMP People"

2 / 26 Sophie Marceau et Pierre Cosso le 3 septembre 1982

3 / 26 Exclusif - Rendez-vous avec Pierre Cosso en marge de à l'émission TPMP People, à Paris, France, le 13/05/2022. Après avoir fait un tour du monde en voilier, Pierre Cosso vient présenter son album. Pierre Cosso et ses amis sillonnent déjà les scènes de la Polynésie Française mais l'écriture de Pierre est telle qu'il serait dommage que ses oeuvres ne soient pas à la disposition de tous à travers un support physique et d'une tournée en Métropole. Il nous raconte un voyage nostalgique et évoque constat de sa chance d'avoir choisie sa vie au travers de son histoire ou celle de ses proches. A l'instar de textes drôles et légers comme Ainsi va la vie, Pierre Cosso nous raconte l'histoire de Moana, ce personnage illustre de Polynésie qui, en 1939, s'engage dans l'armée Française et se retrouve avec ses camarades pendant le débarquement de 1944. Des textes, de la musique composée à la perfection et réalisée par Frédérique Andrews, il n'en fallait pas plus pour que le label Ducosphere décide d'éditer cet opus de chansons et prépare une tournée dont la date de lancement se fera à l'Alhambra de Paris est prévue pour l2023. Son album Vinyle est commercialisé par Socadisc le 13 Mai 2022 "Pour Un Monde Meilleur". © Jack Tribeca/Bestimage





4 / 26 Exclusif - Rendez-vous avec Pierre Cosso et sa femme Rautea en marge de à l'émission TPMP People, à Paris, France, le 13/05/2022. © Jack Tribeca/Bestimage





7 / 26 Exclusif - Matthieu Delormeau, Pierre Cosso en backstage de l'émission TPMP People présentée par M.Delormeau et diffusée sur C8 le 14 mai 2022, à Paris, France, le 13/05/2022. © Jack Tribeca/Bestimage





8 / 26 Exclusif - Pierre Cosso, Matthieu Delormeau sur le Plateau de l'émission TPMP People présentée par M.Delormeau et diffusée sur C8 le 14 mai 2022, à Paris, France, le 13/05/2022. © Jack Tribeca/Bestimage





9 / 26 Pierre Cosso sur le plateau de l'émission "Dancing With The Stars" à Rome. Le 5 mars 2016





10 / 26 Exclusif - Rendez-vous avec Pierre Cosso et sa femme Rautea en marge de à l'émission TPMP People, à Paris, France, le 13/05/2022. © Jack Tribeca/Bestimage





11 / 26 Sophie Marceau au photocall du film "Tout s'est bien passé" à l'hôtel "Barcelo Torre" à Madrid, le 27 janvier 2022.





12 / 26 Pierre Cosso - People sur l'émission "Danse avec les stars" à Rome en Italie le 21 février 2016.





13 / 26 Pierre Cosso - People sur l'émission "Danse avec les stars" à Rome en Italie le 21 février 2016.





14 / 26 Pierre Cosso à Rome pour le tournage de Anna e i cinque le 26 septembre 2008

15 / 26 Sophie Marceau - Photocall du film "Tout s'est bien passé" au restaurant Baltard au Louvre à Paris le 21 septembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

16 / 26 Pierre Cosso au Paradis perdu pour une soirée ciné-théâtre au cinema du moulin de la galette le 19 juin 2001

17 / 26 Pierre Cosso - 1er janvier 1990

18 / 26 Pierre Cosso et Sophie Marceau lors de la soirée des Bests à Paris en 1983

19 / 26 Pierre Cosso et Sophie Marceau - Rendez-vous dans Paris en 1982

20 / 26 Pierre Cosso et Sophie Marceau - Rendez-vous dans Paris en 1982

21 / 26 Pierre Cosso et Sophie Marceau - Rendez-vous dans Paris en 1982

22 / 26 Pierre Cosso et Sophie Marceau - Festival de Cannes 1983

23 / 26 Pierre Cosso et Sophie Marceau - Rendez-vous sur la Côte en 1983

24 / 26 Sophie Marceau au photocall du film "Tout s'est bien passé" à l'hôtel "Barcelo Torre" à Madrid, le 27 janvier 2022.





25 / 26 Portraits de diverses personnalités - Pierre Cosso 1986