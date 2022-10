Vitaa, maman épuisée : ses enfants fracassent tout et l'un d'eux est malade, elle raconte son calvaire

Pas toujours facile d'être une maman. Ce n'est pas Vitaa qui dira le contraire ! Mariée à Hicham Bendaoud depuis 2010 et mère de trois enfants : Liham, né le 24 juillet 2011, Adam, né le 25 octobre 2014 et Noa, née le 10 avril 2022, Vitaa vit avec eux les moments les plus joyeux comme les plus chaotiques.

Vous croyez que je dois appeler Pascal le grand frère ?!

Ce samedi 1er octobre 2022, la jeune femme de 39 ans a donné des nouvelles de sa famille dans sa story Instagram. Et les elles ne sont pas bonnes car l'un de ses fils est malade. Ce qui laisse la maman dépitée : "Rentrée à trois h... couchée à 4 puis réveillée toutes les heures par la gastro de mon fils... et on repart pour encore 2 dates", a-t-elle écrit dans une de ses story où on la voit de face, le visage fermé, allongée et vêtue d'un tee-shirt blanc. La jeune femme en a profité pour demander à ses abonnés : "Vous croyez que je dois appeler Pascal le grand frère ?!" La jeune femme a ensuite publié une image montrant le lit de sa fille Noa saccagé par ses enfants : "Comme si ça ne suffisait pas, ils n'ont rien trouvé de mieux que sauter dans le lit de bébé de leur soeur et tout péter... Je vous laisse imaginer ce que je leur ai fait." On imagine une bonne engueulade. Ah la vie de maman !

Trois enfants, c'est une orga !

Ce qui est sûr, c'est qu'avec trois enfants, dont deux garçons, Vitaa ne s'arrête jamais. Le 19 mai dernier, un mois après la naissance de sa fille, la grande amie de Slimane (également papa) avait raconté une mésaventure qu'elle a vécue avec l'un de ses fils qui devait rentrer du football : "Trois enfants, c'est une orga ! Je ne suis pas encore au point... J'ai déposé mon fils au foot et après j'avais un rendez-vous à côté. Pendant le rendez-vous, j'étais tellement captivée que j'ai oublié mon fils... Là, je vais le chercher au foot, il attendait avec l'entraîneur et je lui dis : 'Tu as eu peur ?' Il me dit : 'Ouais, un peu.' Je me sens trop coupable... Je suis une mère indigne." Ce qui est sûr aussi, c'est que Vitaa aime ses enfants de tout son coeur !