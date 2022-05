Vitaa oublie son fils : surchargée par ses 3 enfants, elle se livre sur sa culpabilité

Que Vitaa se rassure, elle n'est ni la première ni la dernière maman à oublier d'être à l'heure pour récupérer son enfant ! La star a raconté en story Instagram, jeudi 19 mai, une petite mésaventure vécue avec son fils, qu'elle devait aller chercher au foot mais qu'elle a brièvement oublié.

Revenue d'un petit séjour détente à Marrakech, Vitaa a retrouvé le train train de son quotidien. La star doit ainsi jongler entre sa casquette de mère de famille et celle de chanteuse. Pour l'interprète d'A fleur de toi, ce n'est pas toujours facile ! "Trois enfants, c'est une orga ! Je suis pas encore au point... J'ai déposé mon fils au foot et après j'avais un rendez-vous à côté. Pendant le rendez-vous, j'étais tellement captivée que j'ai oublié mon fils... Là, je vais le chercher au foot, il attendait avec l'entraîneur et je lui dis : 'Tu as eu peur ?' Il me dit : 'Ouais, un peu.' Je me sens trop coupable... Je suis une mère indigne", a raconté Vitaa.

Et si la star, âgée de 39 ans et qui s'est récemment confiée sur ses difficultés post-partum, a ressenti ce sentiment c'est parce qu'elle dit avoir déjà connu la situation vécue par son fils. "Quand j'étais petite, ma mère m'a fait ça je lui en ai voulu pendant dix ans ! Et bah voilà, c'est fait ! Trois gosses...", a ajouté Vitaa. Nul doute que la prochaine fois qu'elle doit jongler entre deux choses à faire, elle demandera un coup de main à son discret mari, Hicham. Pour rappel, la chanteuse et son époux sont les parents de Liham (10 ans), Adam (7 ans) et la petite dernière Noa (née en avril dernier).

Côté vie professionnelle, Vitaa a certes ralenti le rythme mais elle doit encore donner quelques concerts dans le cadre de la grande tournée à succès, VersuS Tour, avec son ami Slimane ; lui aussi jeune papa. Le duo, qui a confirmé que sa fructueuse collaboration prenait fin pour qu'ils reprennent tous deux leurs carrières respectives, doit se produire au Stade Pierre-Mauroy (Lille) le 25 Juin 2022 ainsi qu'à Paris La Défense Arena (Nanterre) le 17 décembre 2022.