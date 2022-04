Vitaa filmée en bikini en vacances : "Je suis en maillot, me filme pas !"

Actuellement en vacances à Marrakech, Vitaa savoure des moments en famille mais aussi avec ses proches dont Jerome Baud, son styliste personnel devenu un ami. Alors qu'elle était en pleine séance de bronzette au soleil, la chanteuse de 39 ans s'est fait filmer par le styliste. Amusé, il a dévoilé les images sur son compte Instagram où on peut la découvrir en train de chanter le titre emblématique Ce rêve bleu du dessin animé Disney Aladdin.

Se prenant pour un "paparazzi", il ajoute : "Elle va me défoncer". Taquin, l'ami de Vitaa s'est également moqué de sa "joie de vivre" et s'est amusé à plaisanter avec elle tout en la filmant en bikini. Lassée des blagues de son ami et pudique, Vitaa finit par le rappeler à l'ordre : "Je suis en maillot me filme pas !" Celui-ci s'est finalement exécuté puisqu'il n'a plus dévoilé ensuite de vidéos de Vitaa. Une femme qui sait visiblement se faire entendre.

Maman de Liham (10 ans), d'Adam (7 ans), et de Noa (à peine deux semaines), la femme d'Hicham Bendaoud passe décidément un voyage riche en émotions puisqu'elle a également eu droit à une belle frayeur il y a quelques jours. Effrayés par un insecte présent dans leur chambre, ses enfants lui avaient demandé de les "sauver" d'une gigantesque sauterelle qui s'était posée sur les rideaux. N'écoutant que son courage, elle a remis l'immonde bête (avec la plus grande sérénité) à l'extérieur sans lui faire le moindre mal. Une véritable héroïne.

Peut-être Vitaa fera-t-elle bientôt une escale chez son amie Demdem, qui habite à Marrakech avec son époux Gims. Très proches, l'interprète du titre A fleur de toi avait d'ailleurs fait une surprise au rappeur en février dernier à Lyon en débarquant par surprise sur scène lors de son concert. Malgré son stade de grossesse très avancé, la jolie Charlotte Gonin n'avait pas hésité à sauter dans un jet pour rejoindre le rappeur. Elle avait ensuite passé du temps avec sa copine Demdem dans la fosse et elles avaient passé une bonne partie de la soirée à danser sur les sons de Gims.