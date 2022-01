Vivement dimanche : Dany Brillant entouré de Chimène Badi pour rendre hommage à Charles Aznavour

Comme chaque semaine, Michel Drucker est de retour à l'antenne avec un nouveau numéro de Vivement dimanche. L'animateur a cette fois-ci décidé de prendre des nouvelles de Dany Brillant. Le célèbre chanteur de 56 ans est de retour sur le devant de la scène avec la sortie récente de son nouvel album. L'opus intitulé Dany Brillant chante Aznavour en duo est un hommage à Charles Aznavour, décédé en 2018 à l'âge de 94 ans.

Pour réaliser ce projet, Dany Brillant a collaboré avec plusieurs artistes, à savoir Patrick Bruel sur le titre Je m'voyais déjà, Pascal Obispo sur For me formidable, Véronic Dicaire sur Les plaisirs démodés, La Mamma avec Nikos Aliagas et Chimène Badi sur Mourir d'aimer. Cette dernière sera d'ailleurs également présente sur le plateau de Vivement dimanche, elle qui met en parallèle en place un spectacle où elle reprend les plus belles chansons d'Edith Piaf.

Faire un album pour saluer la mémoire et le travail de Charles Aznavour s'est imposé comme une évidence pour Dany Brillant. Et pour cause, le chanteur l'a toujours considéré comme un mentor dans sa carrière et dans sa vie d'homme. "C'est grâce à lui que j'ai eu envie de faire ce métier. Et à l'âge de 29 ans je l'ai rencontré au festival de Montreux. Il est venu me voir. (...) Il m'a suivi après ça. Charles était un ami et un maître", déclarait-il au micro de Franceinfo en décembre 2021.

Après la musique, Michel Drucker s'intéressera au théâtre ! Pour cela, il a convié Antoine Duléry sur son canapé rouge afin qu'il défende sa nouvelle pièce Par le bout du nez, de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Une comédie qui se jouera au Théâtre Libre à Paris du 18 janvier au 27 février 2022 et pour laquelle il partage l'affiche avec François Berléand.

Cette semaine, exceptionnellement, Michel Drucker ne présentera pas de numéro de Vivement dimanche prochain dès 16h05. À la place, les téléspectateurs ont rendez-vous avec le match de rugby Bordeaux-Bègles / Scarlets.

Vivement dimanche 16 janvier 2022 dès 15h10 sur France 2.