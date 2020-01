Vivement dimanche : Jane Birkin et Sloane radieuses chez Michel Drucker

Le 4 décembre 2019, Michel Drucker était de retour au Studio Gabriel pour tourner les premiers numéros de l'année 2020 de ses émissions phares Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. La diffusion aura lieu le 5 janvier 2020, sur France 2. Comme chaque week-end, l'animateur accueillera donc un tout nouveau panel d'invités, qui viendront prendre place sur le célèbre canapé rouge pour parler de leurs actualités respectives.

À 14h20, Vivement dimanche commencera avec la présence du chef cuisinier Guillaume Gomez, qui officie au Palais de L'Élysée depuis 1997. Le musicien Ibrahim Maalouf sera également présent pour discuter notamment de son dernier album intitulé S3ns et de sa participation au nouveau spectacle de Mathilda May. Cette dernière viendra justement pour parler de son spectacle Monsieur X, qu'elle a écrit et mis en scène pour Pierre Richard, comédien principal. L'acteur de 85 ans sera aussi de la partie, accompagné de sa petite-fille, la chanteuse Maë Defays. La jeune femme viendra présenter Whispering, dont la sortie est prévue le 3 janvier. Enfin, invitée de marque, la célèbre Jane Birkin fera l'honneur de sa présence, notamment pour parler du deuxième tome de son journal intime, intitulé Post-Scriptum.

Comme la plupart du temps, Michel Drucker sera entouré de ses chroniqueurs : la vétérinaire Hélène Gateau et le caricaturiste Emmanuel Chaunu. L'écrivain Franck Ferrand et la navigatrice Maud Fontenoy viendront compléter l'équipe.

Pour Vivement dimanche prochain, Michel Drucker recevra la comédienne Camille Chamoux, qui a récemment joué dans le film Mes trésors aux côtés de Jean Reno. L'actrice Chantal Lauby, qui vient d'être faite chevalier de la Légion d'honneur, sera de la partie. L'animateur Christophe Dechavanne sera aussi présent, de même que l'actrice Isabelle Mergault, qui viendra parler du spectacle L'amour sur un plateau qu'elle a écrit pour la troupe de théâtre Les Passalactes. La chanteuse Rose sera présente pour parler de son nouvel album baptisé Kérozène tandis que Sloane du célèbre duo Peter et Sloane viendra, elle aussi, faire le show.

Enfin, du côté des humoristes, on pourra retrouver Élie Semoun qui s'apprête à partir en tournée pour son nouveau spectacle Élie Semoun et ses monstres. Olivier de Benoist viendra parler de son prochain one-man show baptisé Le petit dernier tandis que le mentaliste Viktor Vincent sera présent pour parler de son nouveau spectacle, Mental Circus.

Pour suivre ce nouveau numéro de Vivement dimanche, rendez-vous le 5 janvier 2020 à partir de 14h20 sur France 2 !