Vivement dimanche : Michel Drucker reçoit Josiane Balasko et son mari George Aguilar

C'est une rentrée que n'aurait manqué pour le moins du monde Michel Drucker. Après une année difficile marquée par sa longue convalescence suite à son opération du coeur, l'animateur est bien heureux d'avoir repris sa place à l'antenne au mois d'avril dernier. Et c'est avec la même joie qu'il peut entamer la nouvelle saison de Vivement dimanche ce dimanche 5 septembre 2021. Pour ce nouvel épisode, Michel Drucker s'est encore une fois entouré des artistes qui font l'actualité.

En première partie d'émission, dès 15h10, il accueillera sur son canapé rouge les comédiennes Armelle et Josiane Balasko qui se donnent la réplique dans la nouvelle pièce de théâtre Un chalet à Gstaad, laquelle sera inaugurée le 9 septembre prochain à Paris. Et surprise, le mari de Josiane Balasko depuis presque deux décennies, George Aguilar, sera également en plateau ! Par ailleurs, tout ce petit monde aura la chance d'assister à une prestation de la troupe de L'opéra Locos composée de Diane Foures, Margaux Toque, Michael Kone, Florian Laconi et Laurent Arcaro. Comme d'habitude, le caricaturiste Emmanuel Chaunu sera prêt à dégainer ses dessins réalisés sur le vif.

Vivement dimanche prochain succédera à cette première partie dès 16h05 avec une nouvelle poignée d'invités. Cette fois, Michel Drucker prendra des nouvelles de Patrick Fiori, juré de The Voice All Stars, Cécile Bois et Raphaël Lenglet, tous deux bientôt à l'affiche de la saison 9 de Candice Renoir, Willy Rovelli et du mentaliste Viktor Vincent.

Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain ce 20 juin 2021 sur France 2 à partir de 15h10.