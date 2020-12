Josiane Balasko, 20 ans d'amour avec George Aguilar : "Il faut savoir faire des compromis"

Les longs mariages de stars fascinent leurs nombreux fans ! Josiane Balasko vit quand à elle une belle histoire avec George Aguilar depuis plus de 20 ans. L'héroïne du film Les Nouvelles Aventures de Cendrillon a révélé leur secret...

Josiane Balasko et George Aguilar se sont rencontrés en 1999, l'année du divorce de l'actrice et son défunt ex-mari Philippe Berry, sur le tournage du film Le Fils du Français. Le couple attendu quatre ans avant de s'unir au Texas et file, depuis, le parfait amour. Comment les deux comédiens, qui ont célébré en 2020 leurs noces de rose (17 ans de mariage), entretiennent-ils la flamme de leur passion ?

"C'est savoir accepter l'autre comme il est, ne pas essayer de le changer. En même temps, le mien est beau et très gentil donc c'est plus facile..., avait-elle expliqué à Voici en 2019. C'est comme en politique, il faut savoir faire des compromis. Avec George, je n'ai pas de problème [de couple, NDLR]. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas tout le temps collés. Là, il est parti aux États-Unis voir sa famille. C'est bien d'avoir des moments de respiration dans le couple. Et on a du plaisir à se retrouver ensuite."

À Gala, Josiane Balasko révélait quand même que George Aguilar et elle se disputaient parfois... lors de parties de cartes ! "Lorsque je ne suis pas contente, j'insulte les cartes et je les déchire. Puis je me mets à rire, et lui aussi, devant le ridicule de la situation", précisait-elle. La mère de Marilou Berry et grand-mère de son fils, Andy (2 ans) manque parfois de chance au jeu, mais relativise rapidement !

Toujours à Gala, Josiane Balasko avait raconté son expérience du confinement au printemps dernier, une mesure qui l'avait éloignée de son petit-fils. "Évidemment qu'il me manque. Avec Marilou, on s'appelle presque tous les jours en visio. Ils vont bien, même si ce n'est pas simple parce qu'Andy demande beaucoup d'attention. Quand il sera plus grand, on lui racontera cette période inédite dont il ne se souviendra pas : 'la grande vacance'", avait-elle affirmé.