Josiane Balasko, "mamie masquée" : rare photo avec son petit-fils Andy

Après une grossesse pas facile, Marilou Berry est devenue maman il y a donc presque deux ans. "J'ai eu une grossesse un peu difficile, avec plein de petites choses pas graves, mais ennuyantes de type oedèmes, tension, surpoids... On était loin de la grossesse de papier glacé ! Je suis très heureuse d'avoir fait un enfant et j'aime mon fils. (...) Mon fils est super ! On a vraiment de la chance, il sourit tout le temps, il est tranquille et heureux. C'est cool, mais moi je n'ai pas l'impression de l'être spécialement. Je me sens plutôt stressée à devoir gérer énormément de choses, fatiguée, j'essaie de faire à manger... J'espère être une maman détendue. On est toujours bourré de bonnes intentions, mais maintenant il ne faut pas qu'elles se retournent contre moi et savoir les mettre en pratique", a-t-elle confié à Télé Loisirs.

Avec un certain Alexis (dit Le Diamentaire dans l'univers du street art), avec lequel elle est en couple depuis trois ans, ils avaient accueilli leur premier enfant à deux.