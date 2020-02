Daniel Auteuil : Mari et papa stylé aux César, Vincent Cerutti amoureux

Hollywood a ses Oscars, la France a ses César ! La crème du cinéma français s'est réunie ce vendredi 28 février 2020 à la salle Pleyel, antre de la 45e édition de la cérémonie. Daniel Auteuil, Vincent Cerutti et Josiane Balasko y ont assisté. Tous étaient accompagnés de leurs moitiés.

De nombreuses célébrités profitent d'événements mondains pour sortir en amoureux. Elles étaient encore plusieurs à se rendre en couple à la 45e cérémonie des César, présidée par Sandrine Kiberlain et animée par Florence Foresti. Daniel Auteuil comptait parmi les chanceux spectateurs à les avoir vues dans leurs oeuvres.

L'acteur de 70 ans est arrivé à la salle Pleyel, accompagné de son épouse Aude Ambroggi et de sa fille Nelly, 27 ans, né de son ancienne relation avec Emmanuelle Béart. Daniel Auteuil a également soutenu Nicolas Bedos et Fanny Ardant, son réalisateur et sa partenaire à l'écran dans le film La Belle époque, respectivement sacrés dans les catégories meilleur scénario original et meilleur second rôle féminin.