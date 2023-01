Vivement dimanche : Qui sont les invités de ce 22 Janvier 2023 ?

Comme tous les dimanches depuis le mois de septembre 2022, Michel Drucker donne rendez-vous à ses fans sur France 3. Et bonne nouvelle, ce 22 janvier 2023 ne fait pas exception. Pour ce numéro inédit de Vivement dimanche, le célèbre animateur a organisé une émission spéciale en hommage à Michel Galabru, acteur de renom décédé en janvier 2016, il y a tout juste 7 ans.

Pour l'occasion, en première partie, il accueillera Emmanuelle Galabru, fille du mythique acteur, née en 1976 de sa liaison secrète avec sa maîtresse puis seconde femme, Claude Etevenon. Ensemble, le présentateur et la jolie brune évoqueront l'immense carrière du comédien, mais aussi la personne qu'il était dans l'intimité, de même que les petits secrets de son rôle de mari et de père. Pour les accompagner, le dessinateur de presse et caricaturiste Emmanuel Chaunu sera également présent et profitera de l'occasion pour revisiter la vie de l'acteur en quelques coups de crayon.

Afin de rendre hommage à ce grand monument du cinéma français, deux autres personnalités seront de la partie. Michel Drucker pourra en effet compter sur la présence de l'acteur et humoriste Éric Carrière, connu pour son incontournable duo avec Francis Ginibre (Les Chevaliers du fiel) mais aussi sur la présence de l'auteur-compositeur-interprète et animateur de radio Didier Barbelivien.

Tous ensemble, les invités reviendront sur les temps forts de la carrière de Michel Galabru mais aussi ses joies, ses peines, ses forces et ses faiblesses. En fin d'émission, chaque célébrité pourra revenir sur son actualité du moment. L'occasion pour Didier Barbelivien de revenir sur son émission Dis-moi ce que tu chantes, diffusée tous les dimanches matins sur les ondes de la station Europe 1 et qui voit chaque fois une nouvelle personnalité se livrer en chansons. Éric Carrière, quant à lui, évoquera son célèbre duo et ses projets à venir pour les prochains mois, voire les prochaines années.

Vivement dimanche à 13h30 sur France 3, ce dimanche 22 janvier 2023.