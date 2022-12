Vivement dimanche : Mireille Mathieu dans l'ambiance de Noël, les festivités lancées

Michel Drucker donne encore une fois rendez-vous sur France 3 à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Vivement dimanche ce 4 décembre 2022. Pendant une heure et demi, l'animateur va s'entretenir avec Mireille Mathieu.

La chanteuse de 76 ans a eu une année 2022 plutôt bien remplie avec des retours sur le devant de la scène. En effet, elle a été présente sur l'album posthume du chanteur Arno (décédé au mois d'avril dernier) pour une version "reggae" de sa chanson La Paloma adieu. Mireille Mathieu avait également rendu un hommage émouvant au regretté Daniel Lévi à Ramatuelle. Avec Patrick Bruel, elle avait repris le tube L'Envie d'aimer pour un moment "exceptionnel" comme l'avait rapporté Bernard Montiel. "Quand deux grands noms de la chanson française se rencontrent et improvisent un duo pour faire plaisir aux amis, sans avoir répété, juste de la générosité et le plaisir de partager et offrir un duo inédit", avait-il écrit en légende d'une vidéo de la prestation en question.

Mireille Mathieu s'était plus tard confiée sur le sujet lors d'une interview pour nos confrères de Nice-Matin. "Tout a été spontané, sans la moindre répétition (...) nous nous sommes retrouvés avec Patrick Bruel et Félix Gray pour reprendre L'Envie d'aimer (...) C'était beaucoup de générosité et d'émotion", avait-elle déclaré, émue par ce souvenir.

Mireille Mathieu se produit sur scène

Toujours prête à prendre le micro, Mireille Mathieu n'hésitera justement pas à se produire sur la scène de Vivement dimanche comme en témoignent les photos de notre diaporama. Au milieu d'un décor de circonstance, parsemé de sapins de Noël, elle prouvera qu'elle n'a rien perdu de son talent. Le dessinateur et caricaturiste Emmanuel Chaunu sera par ailleurs présent comme toujours pour revisiter en dessins la vie et la carrière de l'artiste.