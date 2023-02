Votre enfant va adorer ces jouets Mickey ultra fun

Achetez cette peluche Minnie Mouse Disney Store pour 32,90 € sur Amazon

Minnie, version peluche, se lance dans une nouvelle mission et a besoin de l'aide de votre enfant pour cela. Il accompagne donc la petite souris pour un voyage magique. Elle a revêtu pour l'occasion sa plus belle tenue. Soit sa robe rose courte à pois blancs emblématique. Ses manches bouffantes lui donnent une allure de princesse tout comme son noeud de la même teinte qui agrémente ses oreilles. Sa ceinture, la bordure de ses manches, et les noeuds 3D de ses escarpins roses se parent de paillettes pour un effet waouh. C'est aussi le cas des pois de sa robe. Et comment oublier ses gants blancs, identiques à ceux de son compagnon Mickey ? Avec sa taille de 45 cm, elle a la silhouette parfaite pour que votre petit puisse la câliner et s'amuser avec à l'envie. Que l'aventure commence !

Lorsque Mickey et ses amis partent à l'aventure, ils découvrent de multiples univers plus colorés et magiques les uns que les autres. La maison elle-même du personnage principal regorge de détails surprenants et amusants. Il en est donc logiquement de même lorsqu'ils voyagent. Pour se déplacer, ils ne peuvent ainsi se contenter d'une voiture ou d'un train classique. Leur moyen de transport doit être du jamais vu. C'est exactement ce que propose ce jeu de construction Lego Duplo Le train d'anniversaire de Mickey et Minnie. Il bénéficie en plus d'une réduction folle sur Amazon. Son prix chute ainsi de 34,99 € à 24,90 €. Une promo XXL de 29 % s'offre donc à vous. Ne vous posez plus de questions et économisez sans plus attendre ces 10 €.

