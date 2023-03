Votre plancha Senya est actuellement à prix cassé, à moins de 50€, dépêchez-vous !

Pourquoi investir dans une plancha ?

La plancha est sans aucun doute l'appareil de cuisson qui ne cesse de gagner en popularité année après année. Elle peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur, contrairement à un barbecue électrique qui ne s'utilise que dehors. Son concept repose sur une plaque en métal chauffée qui permet de cuire rapidement et uniformément une grande variété d'aliments.

En effet, l'un des principaux avantages que l'on trouve dans une plancha est sa rapidité de cuisson. Vos aliments seront cuits beaucoup plus rapidement que sur un gril traditionnel, ce qui vous permet de gagner du temps lorsque vous devez nourrir une grande tablée.

Polyvalent, cet appareil innovant peut être utilisé pour cuisiner une grande variété d'ingrédients ! Vous pourrez aussi bien faire cuire des fruits et des légumes que de la viande ou des oeufs. Vos possibilités sont infinies ! De plus, la plancha est une méthode de cuisson plus saine que le barbecue car elle nécessite très peu de matière grasse pour bien fonctionner.

Les aliments que vous allez installer sur votre plancha seront cuits à haute température ce qui permet de conserver leur texture et leurs nutriments. Facile à nettoyer, vous avez juste à passer un chiffon humide sur la surface lisse pour qu'elle redevienne propre ! La plupart de ces appareils sont dotés d'un bac de récupération des graisses ce qui facilite la collecte des résidus de cuisson.

N'hésitez plus, pour un moment convivial en famille ou entre amis, optez pour la plancha Senya ! Bonne nouvelle, elle est actuellement à prix cassé sur Amazon ! Nous vous la présentons sans plus attendre.