William Petersen hospitalisé en plein tournage des Experts

Il a de quoi être fatigué après avoir incarné le personnage de Gil Grissom pendant 20 ans... Alors qu'il était sur le tournage de la série CSI : Vegas, vendredi 20 août 2021 à Los Angeles, William Petersen a dû s'interrompre car il ne se sentait pas bien. L'acteur de 68 ans a finalement été pris en charge par une ambulance avant d'être hospitalisé.

"Il est épuisé par de longues heures de tournage au cours des douze dernières semaines et a été emmené à l'hôpital par mesure de précaution", l'agent de William Petersen a-t-il expliqué à People. Si l'on en croit les informations du site TMZ, le mari de Gina Cirone et père de trois enfants est depuis rentré chez lui. La chaîne américaine CBS avait annoncé le tournage de la nouvelle série CSI : Vegas en mars dernier, avec le grand retour des personnages de la série initiale Les Experts : William Petersen est donc de la partie, ainsi que Jorja Fox dans le rôle de Sara Siddle et Wallace Langham dans la peau de David Hodges.

Après des séries dérivées à Miami et New York, Les Experts reviennent donc aux origines, à Vegas. CBS a annoncé que cette série verra "une nouvelle équipe brillante d'enquêteurs médico-légaux qui doit accueillir de vieux amis et déployer de nouvelles techniques pour préserver et servir la justice à Sin City". Les téléspectateurs américains ont rendez-vous le 6 octobre prochain pour découvrir le premier épisode.

La reprise est peut-être un peu trop intense pour William Petersen, qui avait arrêté Les Experts en 2015, après neuf saisons en tête d'affiche et quelques apparitions dans les saisons suivantes. Il avait ensuite été remplacé par l'acteur Laurence Fishburne, dans le rôle de Raymond Langston. Depuis, William Peterson n'était qu'apparu dans la série Manhattan ou encore dans le téléfilm Hurt People.