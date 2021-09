Willie Garson : Mort à 57 ans de l'inoubliable Stanford de Sex and the City

Le public s'apprêtait à le retrouver à l'écran, et trépignait même d'impatience, mais il faudra hélas faire sans lui. La nouvelle est tragique : Willie Garson est mort le 21 septembre 2021 à l'âge de 57 ans, comme l'a confirmé son fils Nathen sur les réseaux sociaux. Selon une source proche, qui s'est confiée au site américain TMZ, le comédien se battait contre un cancer depuis des mois. Il n'a toutefois pas encore été précisé si, oui ou non, la maladie était la cause de cette disparition prématurée.

En 30 ans de carrière, Willie Garson avait participé à plus de 75 films et séries. Mais c'est sans doute son inoubliable personnage de la série Sex and the City, Stanford Blatch, que les téléspectateurs garderont en mémoire. C'est lui qui avait offert une vision comique de la scène LGBTQ+ newyorkaise des années 1990, en véritable pionnier, lui qui avait épousé son meilleur ennemi avec, parmi les invités, l'incroyable Liza Minnelli. L'acteur s'apprêtait d'ailleurs a endosser ce rôle à nouveau puisqu'il avait été aperçu, pour la dernièrement fois, le 24 juillet 2021 sur le tournage de And just like that, la suite du show, en compagnie de Sarah Jessica Parker et de Mario Cantone, son époux fictif.

Il était un père aimant, un ami fidèle et il irradiait de gentillesse

"Il était doux, émouvant et tellement drôle. Willie a touché chacun d'entre nous avec son coeur immense et son esprit généreux, se souvient Darren Star, le créateur de la série HBO, auprès du magazine People. L'homme derrière Stanford était un père aimant, un ami fidèle et il irradiait de gentillesse." S'il avait été un personnage secondaire récurrent de Sex and the City, et qu'il avait participé aux deux films tirés du programme en 2008 et 2010, Willie Garson n'était pas l'homme d'un seul rôle. On l'avait également aperçu dans Melrose Place, Ally McBeal, Friends, Stargate SG1, La vie à cinq, Demain à la une, dans de nombreuses séries policières, dont Les Experts Miami, FBI : Duo très spécial, Hawaï 5-0, ainsi que dans Freaky Friday, avec Lindsay Lohan et Jamie Lee Curti s, et dernièrement Blackout total. Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de l'acteur...