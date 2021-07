Sex and the City : Les enfants de la série ont bien changé, leurs visages révélés dans la suite du show !

18 photos

Elles étaient quatre héroïnes, entourées d'une multitude de personnages secondaires. Dans la série "Sex and the City", puis dans les films qui ont suivi, Charlotte et Miranda sont devenues mamans. Leurs enfants apparaîtront donc, forcément, dans And Just Like That..., la suite très attendue du programme.

Alerte coup de vieux ! Puisque Carrie, Charlotte et Miranda reprennent du service dans une nouvelle série HBO Max très attendue, il était évident que les mamans de la série seraient amenées à évoquer leurs enfants. Les voir grandir, d'ailleurs, fait partie des thématiques de ce nouveau programme, qui évoque la vie de nos cinquantenaires new-yorkaises favorites, basé comme à l'origine sur une oeuvre de l'auteure Candace Bushnell.

A travers les diverses saisons et films qui ont suivi, Charlotte York - Kristin Davis - a eu deux filles, Lily, qu'elle a adopté en Chine et Rose, dont la gestation surprise a été annoncée dans le premier opus de 2008 au cinéma. Quant à Miranda Hobbes - Cynthia Nixon -, elle a été la première de nos héroïnes à porter la vie puisqu'elle a accouché de Brady dès la quatrième saison du show.

Nouveaux visages pour une nouvelle vie Aucune trace de Samantha Jones dans cette nouvelle série intitulée And Just Like That..., mais les enfants, eux, seront de retour. Plus ou moins. La majorité des jeunes comédiens, découverts dans la série originelle, ont été remplacés par d'autres acteurs situés dans la tranche d'âge correcte. Le samedi 24 juillet 2021, Kristin Davis et Cynthia Nixon ont été repérées, au Lyceum Theater de l'Upper West Side, en compagnie de leurs enfants fictifs, décidément bien grands ! La preuve en images.

Cathy Ang, 25 ans, interprètera Lily. Elle remplacera les jumelles, Parker et Alexandra Fong, qui incarnaient chacune à son tour la fillette dans les films Sex and the city, de Michael Patrick King. Alexa Swinton, 12 ans, sera Rose, la petite dernière de Charlotte. Il était difficile de réengager la même personne qu'à l'époque puisque celle-ci était interprétée par quatre enfants : Liliana et Sabrina Pizzuto, ainsi que Savanna Mae et Sienna Cheryl Dezio. Quant à Brady, c'est un jeune homme de 23 ans qui a récupéré le rôle. Non pas Joseph Pupo, comme à l'accoutumée, mais un petit nouveau à la musculature impressionnante nommé Niall Cunningham. Pas étonnant, donc, de pouvoir affirmer qu'ils ont tous bien changé...