Sex and The City, la suite : Sarah Jessica Parker et Cynthia Nixon en plein tournage à New York !

Carrie Bradshaw et Miranda Hobbes sont de retour dans les rues de New York ! Les stars de la série Sex and the City ont été photographiées sur la cinquième Avenue à Manhattan en plein tournage de la nouvelle saison revival baptisée And Just Like That. En balade, on distingue les deux actrices en train de discuter et de s'enlacer dans la ville surnommée Big Apple.

Sur Instagram, Sarah Jessica Parker a dévoilé une autre image où on l'aperçoit avec l'actrice Kristin Davis (Charlotte York dans la série) etCynthia Nixon (qui interprète le rôle de Miranda). Éternelle fashionista, la chérie de Mister Big apparaît avec une jupe ample vichy, un chemisier blanc et de hauts talons noirs vernis. Kristin porte un top noir qui laisse se découvrir ses épaules tandis que Cynthia est habillée avec un chemisier pastel et un pantalon taille haute couleur crème. Dix ans après, les trois copines n'ont visiblement pas changées et semblent prêtes à dévoiler encore des secrets bien gardés concernant les hommes...