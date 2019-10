Xavier Lemaître (Olivia) : Sa compagne est un ancien mannequin

Depuis le 17 octobre 2019, Xavier Lemaître apparaît tous les jeudis soirs sur nos petits écrans, dans la série Olivia (TF1), dans laquelle il incarne Christophe, le fiancé de la belle Laëtitia Milot. Mais dans la vraie vie, le coeur de l'acteur n'est plus à prendre.

En effet, Xavier Lemaître est en couple avec une femme nommée Diana Dondoe, ancien mannequin aujourd'hui devenue psychologue. La jeune femme de 36 ans est originaire de Craiova, en Roumanie où elle a suivi des études dans un lycée bilingue français-roumain. C'est à l'âge de 17 ans qu'elle devient mannequin et passe par plusieurs agences.

En parallèle de ses divers contrats dans le mannequinat, Diana Dondoe suit des études de journalisme. Encouragée par son agent de l'époque, elle décide de s'envoler pour la capitale française et s'inscrit en licence d'anglais à l'Université de Créteil. Presque immédiatement remarquée, la jeune femme commence à se faire un nom dans le monde de la mode. Au début des années 2000, elle défile alors pour des grandes marques de luxe comme Chanel, Prada, Céline, Jean-Paul Gaultier ou encore Balenciaga. Elle pose également pour plusieurs magazines renommés tels que Elle, Vogue ou Flair.

Aujourd'hui, elle vit toujours à Paris, avec son chéri Xavier Lemaître. Mais le couple n'est pas seul puisque l'acteur est père de deux filles prénommées Charlotte et Zoé, issues d'un premier mariage.

Car oui, Xavier Lemaître a eu une vie avant de devenir acteur. Comme il le confie au magazine Ici Paris, il a d'abord été directeur de la joaillerie chez Cartier, pendant sept ans. Rien que ça ! À 39 ans, il a pourtant décidé de changer de vie pour tenter sa chance dans la comédie : "Je sentais que c'était ça que j'avais envie de faire. J'ai donc négocié mon départ avec Cartier, qui ont été très compréhensifs et généreux, et je me suis lancé !", déclare t-il.

Sur les conseils de son ami réalisateur Jean-Claude Brialy, il prend des cours de théâtre. Par la suite, il s'illustre sur les planches et commence à faire son chemin dans différentes séries télévisées comme Section de recherches (TF1), ou encore Pas de secrets entre nous (M6). Il a même failli croiser la route de Laëtitia Milot en se voyant proposer un rôle dans Plus belle la vie (France 3), rôle qu'il a préféré refuser : "J'ai décliné car j'avais peur de m'enfermer dans un rôle et j'aurais dû m'installer à Marseille. Avec mes filles ce n'était pas si simple."

Une rencontre qui a finalement eu lieu quelques années plus tard, pour le tournage de la série Olivia.