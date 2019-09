Yann Moix : Humiliations, Alexandre "sournois"... révélations de sa grand-mère

Dans la famille Moix, on demande la grand-mère maternelle. Depuis plusieurs semaines, l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché et des Terriens du samedi est opposé à ses parents et son frère Alexandre. La raison ? Il assure avoir été battu durant son enfance dans son dernier livre Orléans (sorti fin août aux éditions Grasset), des affirmations que son père et son frère ont nié en bloc dans les médias. Ce dernier, prénommé Alexandre, l'a même accusé d'avoir été tortionnaire durant son enfance ou d'avoir été un "enfant psychotique". Le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) Eric Naulleau est allé à la rencontre de la grand-mère maternelle de Yann Moix. Et cette dernière a raconté sa vérité.

Elle a tout d'abord regretté que l'on soit en train de détruire la carrière de son petit-fils. Selon elle, sa fille lui aurait dit que son époux, Alexandre et elle allaient le "démolir". "Ça va trop loin. Yann était un enfant adorable, affectueux, tendre comme tout. Mais ses parents ne l'ont jamais aimé", a expliqué la grand-mère de Yann Moix. Si elle ne l'a jamais vu se faire battre, elle reconnait qu'il y a eu des "humiliations", des "maltraitances morales plutôt que physiques".

Elle s'en est ensuite prise à Alexandre qu'elle juge manipulateur : "Ma fille écoutait trop ce qu'Alexandre racontait. Alors Yann prenait et Alexandre rigolait en douce. Quand son père rentrait, c'était pareil. Je l'ai toujours mal supporté. (...) Ses parents ont été obligés de le mettre en hôpital psychiatrique. Il y est resté plusieurs mois, il n'était pas bien du tout. (...) Il a toujours été sournois faux-jeton, il cachait son jeu." La grand-mère de Yann Moix pense que le benjamin a toujours été jaloux de son frère et que lors de son interview pour BFMTV, c'est son histoire qu'il racontait, pas celle de Yann. Depuis ses révélations, la grand-mère de Yann Moix serait harcelée par sa famille.

Reste à savoir si Alexandre ou ses parents prendront le temps de se défendre après ces nouvelles confidences.