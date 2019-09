Yann Moix, "un enfant psychotique" : nouvelles révélations chocs de son frère

Le frère de Yann Moix n'a pas fini de s'exprimer dans les médias sur la polémique qui entoure sa famille. Ce mardi 17 septembre 2019, BFMTV a diffusé une partie de l'interview d'Alexandre. Une fois de plus, ce dernier accuse l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché et des Terriens du samedi ! d'avoir menti à propos des accusations de maltraitance à l'encontre de ses parents.

Il a ensuite encore assuré que c'est bien Yann Moix qui avait été violent envers lui durant son enfance : "Je me souviendrai à vie de cette scène où, de force, il est venu me chercher, m'a empoigné les cheveux, m'a pris une fois la main qu'il a mise, de force, dans les persiennes en ferraille de notre chambre. Il les a brusquement refermées sur mes doigts. J'en ai vomi de douleur, et j'en suis tombé dans les pommes. Le lendemain, j'ai eu tous les ongles qui sont tombés. C'était ce genre de torture."

Yann Moix aurait également tenté de l'étouffer avec des oreillers. Selon Alexandre, ses parents auraient donc dû l'emmener chez un psychiatre. "Je pense que mon frère était un enfant psychotique. On ne peut pas décemment faire ce qu'on m'a fait sans que cela relève de la psychiatrie", a-t-il jugé. Pour finir, il est revenu sur les textes et bandes dessinées antisémites et négationnistes et a une fois de plus nié être à l'origine de leur fuite dans les médias.

Pour rappel, la famille Moix se déchire par voie de presse autour d'accusations de maltraitance ou de diffamation depuis la sortie du livre Orléans (le 21 août dernier). Face aux polémiques qui ont suivi, Yann Moix s'est mis en retrait des médias et a pris la décision d'arrêter la promotion de son ouvrage. Par ailleurs, son émission sur Paris Première a été annulée.