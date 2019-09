Yann Moix se met en retrait des médias, son frère prêt à l'attaquer

Yann Moix enfant battu, Yann Moix tortionnaire avec son frère Alexandre, Yann Moix auteur de textes et de dessins antisémites... L'ex-polémiste d'On n'est pas couché est au coeur de la tourmente. Après avoir réagi par voie de presse et avoir reconnu le bien-fondé de certaines accusations, l'homme de 51 ans a finalement décidé de ne plus faire parler de lui.

Alors que son roman Orléans vient de sortir et qu'il est censé être en pleine promotion de son ouvrage, Yann Moix "a choisi de mettre un terme à la promotion de son livre et de se mettre en retrait des médias", a indiqué la maison Grasset dans un communiqué adressé à l'AFP le 2 septembre 2019. Une décision prise après son passage dans le programme On n'est pas couché, samedi 31 août 2019. Une émission lors de laquelle il a reconnu avoir été l'auteur de textes et de dessins antisémites à l'âge de 21 ans. "J'assume, j'endosse tout. Ce que j'ai fait à l'époque avec 3 ou 4 cons, on était des types complètement paumés", a-t-il admis. L'écrivain s'est ensuite excusé et a demandé "pardon" à Bernard-Henri Levy.

Dans l'émission de France 2, Yann Moix a aussi évoqué les accusations de maltraitance de son frère : "Je pense que mon frère s'est bâti un récit pour pouvoir survivre à ce qu'il a vu. Il a assisté, pendant toute notre vie, pendant presque vingt ans, aux sévices, aux tortures que j'ai subies. Je crois qu'il est une grande victime lui aussi et dans un état de difficultés aussi profond que le mien. Je sais son mal-être (...) Nous nous battions. Les enfants, entre eux, ça se bat. Il n'y a pas un tortionnaire d'enfant avec les parents qui regardent au loin."

Et a sous-entendu que c'est peut-être Alexandre qui aurait permis la parution des bandes dessinées antisémites.

Suite à cette interview, Alexandre Moix a fait savoir qu'il souhaitait un droit de réponse et qu'il promettait des suites judiciaires.