Yann Moix tortionnaire avec son frère Alexandre ? Son ex-femme s'exprime

Les témoignages se suivent et ne se ressemblent pas dans l'affaire qui oppose Yann Moix à son papa José et son petit frère Alexandre. Dans son livre autobiographique Orléans sorti le 21 août 2019 aux éditions Grasset, l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché (France 2) et des Terriens du samedi (C8) a notamment expliqué avoir été battu par ses parents dans sa jeunesse. Son papa était alors sorti du silence en niant l'avoir maltraité. Il a tout de même reconnu avoir été strict et a précisé que son fils n'avait jamais accepté la naissance de son frère Alexandre. Ce dernier, qui n'est même pas mentionné dans l'ouvrage, a alors pris la parole par le biais d'une lettre ouverte publiée par Le Parisien et s'en est pris à l'homme de 51 ans en l'accusant d'avoir été un tortionnaire.

Yann Moix est donc sorti du silence auprès de L'express ce lundi 26 août, après avoir été défendu par des amis d'enfance. Il a aussi pu compter sur son ancienne femme Marie-Pierre Lamouroux, qui a partagé sa vie de 2012 à 2015. Choquée de toute la polémique qui entoure la sortie d'Orléans, elle assure au Point que son ex est incapable d'être violent selon elle et qu'il n'a pas écrit ce livre pour nuire à ses parents, mais pour "évacuer ce passé".

"Pour moi, la polémique est honteuse et absurde. J'ai du mal à comprendre ce déballage familial. C'est nier une nouvelle fois ce qu'il a pu vivre. Il doit justifier son statut de victime ! C'est une double peine : souffrir dans l'enfance, et ensuite devoir se justifier", a ajouté Marie-Pierre Lamouroux. Cette dernière a expliqué que Yann Moix, dont elle est toujours proche, n'a "pas une once de méchanceté en lui". Et de conclure : "Il avait déjà parlé des sévices dont il a souffert pendant son enfance dans Panthéon. Ni son père ni son frère n'étaient intervenus, pourquoi le font-ils aujourd'hui, si ce n'est pour lui nuire ? Maintenant, sa famille le fait passer, non pour la victime qu'il a été, mais pour un bourreau. Je l'ai eu au téléphone, c'est horrible à vivre pour lui."