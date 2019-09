Yann Moix, son frère Alexandre réplique : son droit de réponse dévoilé

C'est samedi 14 septembre 2019 que sera lu le droit de réponse d'Alexandre Moix dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. Un message court qui sera lu par Laurent Ruquier et qui a été dévoilé par nos confrères de Télé Loisirs.

"Lors de l'émission On n'est pas couché du 31 août dernier, mon frère, Yann Moix, a indiqué que je me serais 'rapproché de l'extrême droite à un moment de ma vie' et que je 'continuerais à fréquenter' aujourd'hui cette mouvance. En outre, il a supposé que j'aurais fourni à des 'gens malintentionnés d'extrême droite' ses textes et dessins antisémites et négationnistes et qu'ainsi, j'aurais eu un rôle à jouer dans ses récents déboires. Je considère que ces assertions sont graves et totalement infondées et sont donc inacceptables. Yann Moix ne sait rien de moi. Mes opinions, ma vie, tout lui est étranger et c'est très bien ainsi. Compte tenu de la gravité de cette affaire, il ne saurait y avoir d'arrangements avec la vérité", a lu Laurent Ruquier face caméra. Comme l'indique Télé Loisirs, "la version finale du texte lue à l'antenne par Laurent Ruquier a donné lieu à plusieurs allers-retours et corrections".

Alexandre Moix avait souhaité que ce texte soit lu la semaine dernière en début d'émission, ce que n'a pas voulu faire France 2. Toujours selon nos confrères, un accord a finalement été trouvé pour cette séquence soit diffusée en milieu de programme.

Depuis maintenant plusieurs semaines et la sortie du livre de Yann Moix, Orléans, sa famille – les frères entre eux et le père également – se déchire par voie de presse autour d'accusations de maltraitance ou de diffamation. Samedi 21 août, dans ONPC, il avait sous-entendu que c'est peut-être Alexandre qui aurait permis la parution des bandes dessinées antisémites. Depuis cette date, Yann Moix s'est mis en retrait des médias et a arrêté la promotion de son livre. Son émission sur Paris Première a été annulée.