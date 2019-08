Yann Moix, un ancien enfant battu ? Ses parents veulent "rectifier" le livre

Yann Moix VS sa famille : acte 360. Le 21 août 2019, l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché (France 2) et des Terriens du samedi ! (C8) a sorti son livre autobiographique Orléans (éditions Grasset). Un ouvrage qui a fait du bruit, car il y accuse notamment ses parents de l'avoir battu durant sa jeunesse. Des faits bien vite démentis par son papa José dans les médias. Il a tout de même reconnu avoir été strict et a précisé que son fils n'avait jamais accepté la naissance de son frère Alexandre. Cela ne change en rien ce qu'il y a écrit dans le projet de son fils. Sa femme et lui souhaitent donc le "rectifier" comme l'a expliqué leur avocat maître Emmanuel Pierrat ce vendredi 30 août 2019, sur Europe 1, au micro de Philippe Vandel.

José et sa femme souhaitent en effet faire insérer un droit de réponse, dans Orléans. "Le souhait des parents, c'est de voir leur vérité rétablie, leur voix entendue. Il y a une voie simple, qui consiste à insérer un communiqué dans le livre. Nous sommes contre la censure, ses parents ont trop de respect pour la littérature. (...) Je ne vais pas faire interdire le roman, en revanche, on va faire rectifier", a confié l'avocat.

Si Yann Moix n'en avait pas fait une affaire personnelle, sa famille ne serait pas passée à l'action selon Maître Emmanuel Pierrat : "La difficulté, c'est que Yann Moix aurait pu s'en tenir à un geste littéraire. On connaît beaucoup de romanciers qui se sont inspirés, pour s'en éloigner, de faits divers, de personnalités, de personnages publics, de personnages de leur famille. (...) Il s'en serait tenu au genre roman, nous n'en serions pas là. Mais à partir du moment où il est allé dans Sept à huit dire que ce n'était plus un roman, mais un livre à charge, en donnant des adresses et des noms de famille, on est passé dans un autre registre."

Pour l'heure, Yann Moix ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Il n'échappera en tout cas probablement pas à des questions sur ces histoires de famille lors de son passage dans On n'est pas couché. L'homme de 51 ans sera l'invité de Laurent Ruquier samedi 31 août, pour le retour de l'émission. Il fera face aux deux premiers polémistes de la saison : Adèle Van Reeth et Franz-Olivier Giesbert. Ce dernier a été appelé en urgence pour remplacer Frédéric Beigbeder. "Il s'est défaussé au dernier moment, car Yann Moix est son pote et la situation l'embarrassait. Laurent Ruquier et Catherine Barma ne trouvaient personne", a expliqué le journaliste, éditorialiste, biographe à TV Mag.