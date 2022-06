Yannick Alléno et la mort de son fils Antoine : cette vidéo déchirante qui sera diffusée

A vos assiettes ! Ce mardi 28 juin 2022, Raphaële Marchal, la chroniqueuse culinaire de William à midi, présente sur C8 Les 10 plats préférés des Français, en prime time. Une émission qu'elle co-anime avec Yannick Alléno, célèbre chef triplement étoilé. "Il fallait un chef qui ne soit pas identifié comme intervenant sur une autre chaîne mais connu malgré tout. Yannick Alléno a dit oui tout de suite. C'est une expérience qu'il avait envie de vivre", a-t-elle expliqué lors d'une interview pour Télé Star, parue le 20 juin dernier. Et d'ajouter : "Il s'est bien débrouillé : il était à l'aise, drôle, aux petits soins avec tout le monde."

Ensemble, Raphaële Marchal et Yannick Alléno ont donc commenté les résultats d'un sondage, où toutes les régions de France ont été représentées. Au cours de l'émission, les téléspectateurs auront par ailleurs droit à une séquence émotion puisque, tournée au mois de mars dernier, elle contient le témoignage d'Antoine Alléno, le fils de Yannick, décédé le 8 mai dernier. A seulement 24 ans, le jeune homme a été victime d'un chauffard sous l'emprise de l'alcool, dans les rues de Paris. Après le drame, Yannick Alléno a souhaité conserver son témoignage pour l'émission. "Yannick a voulu la garder en hommage à son fils. L'idée était de le connaître par le regard que ses proches posent sur lui. Il a certes l'image du chef triplement étoilé, mais avec ce programme, on découvre l'homme qu'il est", a justifié Raphaële Marchal.

Yannick parle d'Antoine avec fierté

La chroniqueuse a somme toute pris beaucoup de plaisir à rencontrer le chef pour ce projet. "Il a été d'une force incroyable en s'exprimant le jour même du décès... Ils n'avaient pas la même approche de la cuisine mais Yannick parle d'Antoine avec fierté. Un sentiment qui s'entend également lorsqu'il évoque son autre fils, Thomas", lui a-t-elle reconnu.

Rappelons qu'Antoine Alléno était lui aussi chef cuisinier, travaillant pour l'enseigne Burger Père et Fils par Alléno dans le 7e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, son père Yannick Alléno attend que la justice fasse son travail pour condamner le coupable. Un certain Francky D., âgé de 25 ans, a été placé en examen pour "homicide et blessures involontaires", aggravés "par l'état d'ivresse manifeste et l'invalidation du permis de conduire". Il était déjà connu des services de police, pour divers délits routiers et une affaire de violences. Son permis de conduire était annulé. Il roulait avec un véhicule de luxe volé au moment de l'accident. Le principal suspect pourrait écoper jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.