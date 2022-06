Yannick Alléno : La compagne de son fils Antoine partage des photos intimes, un mois après sa mort

Antoine Alléno est mort le 8 mai 2022 à seulement 24 ans, victime d'un chauffard sous l'emprise de l'alcool, dans les rues de Paris. Un mois après son décès, sa compagne Anja Milenkovic ne l'oublie pas. Elle a salué sa mémoire par une publication partagée sur Instagram.

Sur son compte, la jeune femme a posté une flopée de photos personnelles de son défunt amoureux, seul ou à deux. On peut notamment les voir s'embrassant, du temps où ils vivaient une jolie romance avant que le ciel ne s'assombrisse et vienne briser tragiquement leur couple. En légende, elle écrit : "Mon amour, ma muse, ma maison." Quelques mots touchants auxquels n'a pas été insensible le chef Yannick Alléno, père éploré qui a enterré son fils le 13 mai dernier. Dans les commentaires, le célèbre cuisinier a ajouté "pour toujours et même plus". Des dizaines d'abonnés ont aussi adressé des messages de condoléances à Anja, qui doit apprendre à vivre sans sa moitié.

Cela faisait déjà cinq ans qu'Antoine Alléno, lui aussi chef cuisinier travaillant pour l'enseigne Burger Père et Fils par Alléno dans le 7e arrondissement de Paris, était en couple avec Anja Milenkovic. Une jeune femme discrète, étudiante aux Beaux-Arts, et visiblement adepte de la photographie. Outre ses souvenirs, il lui reste aujourd'hui ses nombreuses photos intimes pour ne jamais oublier celui qui a partagé sa vie.