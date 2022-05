Yannick Alléno : "Enragé", il promet de faire payer l'assassin de son fils Antoine

Il n'avait que 24 ans, venait de fermer son restaurant et raccompagnait sa meilleure amie en scooter... Antoine Alléno était loin de penser, ce jeudi 8 mai, au drame qui était sur le point de se produire. Quelques minutes plus tard, une voiture le percute de plein fouet, le tuant sur le coup et blessant gravement sa passagère. Un véhicule volé quelques minutes plus tôt par un chauffard alcoolisé, déjà multirécidiviste.

Un jeune homme également âgé de 24 ans, qui a immédiatement été arrêté et placé en garde à vue. Mis en examen, il risque plus de 10 ans de prison, un verdict qui semble encore trop peu sévère au père de la victime, déterminé à le faire payer. "Inconsolable et enragé", comme il l'a confié à quelques proches avant l'enterrement de son cadet, il est déterminé à faire changer la loi.

"Espérons que cela ne soit pas arrivé pour rien, qu'Antoine sera à l'origine de changements, encourageant à plus de sévérité envers ces délinquants qui pourrissent la vie, qui ont détruit ma vie et celle de notre famille", a-t-il déclaré après les obsèques, très touché par ce drame qui a ôté la vie de son fils.

Il a d'ailleurs déclaré le même jour qu'une association au nom du jeune chef (avec qui il avait ouvert un restaurant) serait créée, pour soutenir les victimes de multirécidivistes. Répétant que "l'horreur est arrivée", il a ému toute l'assemblée réunie pour les obsèques à Poissy en expliquant que "si un jour j'avais pensé au pire des cauchemars, ça n'aurait même pas été celui-là".

Soutenu par sa famille, notamment par Thomas, son fils aîné, il a également reçu le soutien de Rachida Dati, une amie proche du clan. La maire du 8ème arrondissement de Paris a pu crier sa colère : "Antoine Alléno n'aurait jamais dû mourir. Ce chauffard aurait dû être en prison. Encore un drame de l'impunité. C'est un manquement de l'état", a-t-elle lancé.

En attendant, le jeune chauffard, issu de la communauté du voyage, a été placé en détention provisoire à Fleury Mérogis, en attente de son procès. Pendant ce temps, les proches de la famille Alléno vont tenter de se relever et commencer leur deuil...