Yannick Alléno victime d'escrocs : le nom de son défunt fils utilisé pour arnaquer des gens

Yannick Alléno n'oubliera jamais ce tragique dimanche 8 mai 2022. Ce jour-là, le chef de 53 ans a perdu son fils Antoine, percuté mortellement par un chauffard en plein Paris alors qu'il circulait à scooter. Si sa passagère s'en est sortie, Antoine Alléno n'a pas eu cette chance. Quelques jours plus tard, les obsèques avaient lieu, réunissant les proches et la famille de la gastronomie française à laquelle appartenait aussi Antoine Alléno. Deux mois plus tard, la douleur est toujours intense mais la vie reprend progressivement son cours.

Le chauffard responsable de la mort d'Antoine Alléno avait déjà été condamné par le passé et était recherché par les autorités en raison d'une peine de prison qu'il n'avait pas effectuée. C'est la raison pour laquelle Yannick Alléno a créé l'association Antoine Alléno, spécialement conçue pour venir en aide aux victimes de multirécidivistes. Un geste honorable et lourd de sens dont certains se servent malheureusement pour escroquer des personnes sur les réseaux sociaux.