Yannick Jadot : Le candidat à la présidentielle heureux d'annoncer une naissance...

Un événement qui fait oublier un temps les difficultés du parti Europe Ecologie les Verts et de Yannick Jadot. En effet, selon un sondage France Info publié début janvier 2022, le député européen et leader du parti est crédité de 8% des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Il reste derrière Jean-Luc Mélenchon à gauche et, surtout, loin devant le président Macron, pas encore officiellement candidat, systématiquement donné en tête au premier tour.

Mélissa Camara est l'une des porte-paroles EELV et élue au conseil municipal de Lille et au conseil métropolitain. Proche de la secrétaire nationale adjointe du mouvement Sandrine Rousseau qui a aussi retweeté l'heureuse nouvelle, elle a grandi au sein d'une famille franco-guinéenne dans une ville ouvrière de la banlieue rouennaise. Très impliquée dans le milieu associatif, cette trentenaire lutte pour l'égalité face aux discriminations et aux déterminismes sociaux et pour l'urgence climatique, choisissant un master en action humanitaire. Au mois d'octobre dernier, elle a intégré l'équipe des sept porte-paroles d'EELV, après la défaite aux primaires de Sandrine Rousseau.