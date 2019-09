Yannick Noah chauve : le chanteur dévoile sa "tronche de cake" !

Le 6 septembre dernier, Yannick Noah a en effet sorti un nouvel album, Bonheur Indigo, inspiré de ses nombreux voyages et de sa nouvelle vie en mer. Un douzième opus dont il assure actuellement la promotion en France avec diverses interviews. Lors de son passage dans l'émission C à Vous (France 5) le 17 septembre, l'ancien tennisman a notamment expliqué ce qui l'avait poussé à perdre du poids ces derniers mois : "Comme j'aime bien la fête, j'ai bien bouffé et surtout trop bu. J'ai pris 15 kilos, j'avançais plus, c'était plus possible, j'étais malheureux, s'est souvenu l'époux d'Isabelle Camus. J'ai redécouvert le sport, je me suis mis en forme."