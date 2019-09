Yannick Noah : Sa nouvelle vie... en mer !

Cinq ans après la sortie de son précédent disque au succès mitigé et après une parenthèse tennistique pour la Coupe Davis, Yannick Noah signe son retour dans la musique. Le populaire chanteur de 59 ans revient avec l'album Bonheur indigo. Un titre dont il explique le sens au Parisien... dévoilant au passage qu'il vit désormais en mer !

Heureux de proposer à ses fans de nouvelles chansons, Yannick Noah a changé son fusil d'épaule pour revenir à un style plus léger. "Je veux proposer du bonheur, de l'optimisme. Je sens qu'il y a une lourdeur ici, mais je refuse d'y participer. C'est difficile de calmer quelqu'un d'énervé. Mais je suis prêt physiquement, plein d'énergie, pour proposer quelque chose de souriant. Comme je l'ai toujours fait. Quant à l'indigo, c'est le bleu de la mer. Cela fait deux ans et demi que je vis en mer, juste coupé par deux allers-retours de cinq semaines pour la Coupe Davis. Une parenthèse formidable", a-t-il confié au Parisien.

Et Yannick Noah de justifier son choix de ne plus habiter un appartement ou une maison. "J'ai toujours aimé la mer, le calme, les navigateurs, la solidarité de ces gens. Quand on se croise, on se dit bonjour, comme les motards. C'est tout con, mais j'adore ça. Je n'ai plus de parents, j'ai perdu des potes, mes soixante balais arrivent vite, mes quatre grands ont leur vie. C'était le moment", a confié le papa de Joakim (34 ans), Yelena (33 ans), Eleejah (23 ans) et Jenaye (22 ans). L'artiste conserve toutefois un pied-à-terre dans les Yvelines.

Yannick Noah, qui dit vivre "le rêve fou" de sa vie, ne traverse pas seul cette aventure. "J'ai eu la chance que ma femme [Isabelle Camus, NDLR] tripe avec moi. Le petit [Joalukas, 14 ans NDLR] suit des cours par correspondance du Cned à bord. On vit un truc unique, un luxe incroyable. Traverser l'Atlantique, passer un mois en Jamaïque avec mon fils sur les traces de Bob Marley, c'est fort ! Je sais que je suis un privilégié, mais on peut tous le faire un jour", a-t-il ajouté.