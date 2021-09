Yaya Touré : Quand son ancien club de Manchester City l'a empêché de voir son frère mourant...

C'est déjà l'un des matchs de l'année qui va avoir lieu ce soir en ligue des champions. Le Paris Saint-Germain et son armada offensive composée de Neymar, Mbappé et Messi va affronter l'une des équipes les plus redoutables du continent, Manchester City. Une rencontre à suivre à partir de 21h sur Canal+ et au cours de laquelle on pourra se rendre compte du talent de l'équipe dirigée par Pep Guardiola, qui a longtemps galéré avant d'atteindre les sommets européens. Racheté par des fonds venus d'Abu Dhabi, le club est depuis une dizaine d'années l'un des plus riches d'Europe. Ce qui lui a permis de faire venir des joueurs de haut niveau, à l'image du milieu de terrain camerounais, Yaya Touré.

Si ce dernier a marqué l'histoire du club britannique, il n'a pas conservé que de bons moments de son passage dans le nord de l'Angleterre. Au moment de la Coupe du monde 2014, le joueur a la douleur d'apprendre la disparition de son frère, Ibrahim. Une terrible nouvelle pour Yaya Touré, d'autant plus qu'il n'a pas eu l'occasion de faire ses adieux à son jeune frère, disparu à l'âge de 28 ans des suites d'un cancer. Pour lui, le coupable est tout trouvé et c'est son club. "Manchester City n'a pas souhaité m'accorder ces quelques jours. Je suis allé célébrer dans la foulée le titre de champion à Abu Dhabi, alors que mon petit frère s'éteignait dans son lit", explique-t-il dans France Football en juin 2014.

Très déçu de la tournure des évènements, Yaya Touré fait part de ses regrets au média français. "Après coup, je m'en veux de ne pas avoir insisté. De ne pas m'être fait respecter. Pourtant, mes dirigeants savaient bien que je souffrais dans ma chair depuis quelques mois de voir la santé de mon frère décliner", ressasse-t-il. Visiblement, la situation s'est arrangée entre le joueur et son club puisqu'il est resté à Manchester City jusqu'en 2018.