Yoane Wissa : Le footballeur agressé à son domicile et blessé au visage

Sur les réseaux sociaux, Yoane Wissa reçoit des dizaines de commentaires de soutiens d'internautes choqués. Le FC Lorient, pour qui il a inscrit 10 buts et fait 5 passes décisives la saison passée, s'est également exprimée par le biais d'un communiqué : "Le Club, sous le choc, tient à manifester son soutien à Yoane et sa famille et souhaite un prompt rétablissement à son joueur. Le FC Lorient compte sur la justice pour permettre de condamner l'auteur de cette attaque."

Yoane Wissa évolue au FC Lorient depuis 2018. Avant de s'engager pour les Merlus et de poser ses valises en Bretagne, il a porté les couleurs du SCO Angers (également en Ligue 1 Uber Eats) et de La Berrichonne Châteauroux. L'athlète né à Villeneuve-Saint-Georges compte à ce jour deux sélections et un but avec l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo.