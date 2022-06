Yohann Diniz condamné : l'ancien champion dérape et écope d'une sacrée peine

C'est l'un des athlètes préférés des Français et aujourd'hui il se retrouve dans une situation assez compliquée... Connu pour sa grande persévérance, mais aussi pour son manque de chance dans les grandes compétitions, Yohann Diniz a réussi à populariser un sport encore quasiment inconnu du grand public. Véritable phénomène de la marche athlétique, le sportif de 44 ans n'a jamais réussi à devenir champion olympique malgré ses tentatives, mais en 2017 il décroche le titre de champion du monde de marche.

Père de deux enfants et connu pour sa gentillesse, Yohann Diniz a pourtant dérapé le 22 octobre dernier et il en paye les conséquences aujourd'hui. Poursuivi pour "conduite sous l'empire d'un état alcoolique", "outrages à une personne dépositaire de l'autorité publique", "conduite d'un véhicule à moteur pendant la rétention conservatoire du permis de conduire" et "mise en circulation d'un véhicule malgré l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur", le champion comparaissait hier devant le tribunal judiciaire de Reims (Marne).

Yohann Diniz s'en est pris verbalement à trois gendarmes

Celui qui a reconnu avoir vécu des moments difficiles par le passé comparaissait sur reconnaissance préalable de culpabilité et le tribunal l'a condamné à deux mois de prison avec sursis pour délits routiers et outrages. À cela s'ajoute une suspension du permis de conduire de 3 mois ainsi qu'une amende de 135 € et 150 € de dommages et intérêts aux trois gendarmes ayant subi des outrages.

Le 22 octobre 2021, Yohann Diniz est arrêté sur la route par les gendarmes et son contrôle d'alcoolémie se révèle supérieur au taux autorisé. Emmené à la brigade de gendarmerie de Taissy, trois gendarmes l'accusent d'outrage à leur encontre. Un outrage "particulièrement méprisant" selon la juge, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Après sa condamnation, Yohann Diniz, présent hier au tribunal, n'a pas souhaité faire de déclaration auprès des médias.