Yves Camdeborde : Sa femme jalouse de Faustine Bollaert ?

Se rencontrer sur un tournage ou un plateau de télé peut faciliter les coups de foudre. Yves Camdeborde en a d'ailleurs eu un pour Faustine Bollaert. Ou plutôt, il a eu un coup de foudre amical ! En effet, la paire avait été invitée à prendre les commandes de l'émission À table ! Mangez sain, dépensez moins en 2019, laquelle avait pour but d'aider les téléspectateurs à faire de meilleurs choix alimentaires. Lors de la promotion du programme, l'ancien juré de Masterchef avait alors multiplié les compliments au sujet de sa partenaire à l'écran. "Elle est curieuse, s'intéresse, s'investit ! Je suis très fier car elle s'est mise à cuisiner mes recettes faciles. L'autre jour elle a fait de superbes tartes pour ses enfants et m'a envoyé des photos", se réjouissait-il lors d'une interview pour Télé Loisirs, ajoutant qu'il adorait cette "femme qui parle sans filtre et sans jamais un mot plus haut que l'autre".

Une complicité qui n'a pas échappé à l'épouse d'Yves Camdeborde. "Je parle tellement d'elle à mon épouse que celle-ci s'en inquiète", avait même confié le chef. Il n'en fallait pas plus pour que des rumeurs dépeignent cette dernière comme une femme jalouse de Faustine Bollaert. Ce n'est qu'en septembre 2020 qu'Yves Camdeborde a eu l'occasion de faire taire les mauvaises langues. Lors de son passage dans l'émission L'Instant de Luxe, il expliquait : "Il n'y a pas de jalousie. J'ai eu la chance de rencontrer Faustine pour l'émission À table qu'on a tournée avec elle. On s'est super bien entendus. J'ai adoré sa simplicité, sa fraîcheur et la façon de travailler avec elle a été très, très agréable. Et c'est vrai que, quand je retournais des tournages, j'en parlais un peu à ma femme avec les yeux pétillants, mais d'une belle rencontre, en toute simplicité (...) Elle a rigolé, ça la faisait rire. Faustine est quelqu'un que je respecte humainement avant de respecter la professionnelle que c'est". Qui plus est, Faustine Bollaert a elle aussi déjà trouvé l'amour de sa vie, en la personne de Maxime Chattam. Le couple a eu deux enfants, Abie (7 ans) et Peter (5 ans).

L'expérience n'aura en tout cas pas été traumatisante pour Madame Camdeborde puisque son mari a accepté de participer à une autre émission, mais avec Michel Cymes cette fois-ci : Prenez soin de vous. Pour ce nouveau numéro attendu ce mardi 12 janvier 2021 sur France 2, le médecin sera également entouré de la championne de judo Clarisse Agbegnenou, du chorégraphe Julien Derouault et de la psychologue nutritionniste Laurent Haurat pour aider trois volontaires déterminés à améliorer leurs habitudes de vie.

Prenez soin de vous, ce soir dès 21h05 sur France 2