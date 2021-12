Zahia tente de se suicider par amour et appelle à l'aide : "Je suis détruite !"

Elle traverse en ce moment une période intolérable. Comme elle l'a expliqué lors d'un live Instagram d'une durée de cinq minutes, Zahia Dehar a été victime d'un pervers narcissique. Manipulée, prise au piège, la jeune femme de 29 ans se trouvait dans une telle détresse émotionnelle qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. En larmes, la comédienne a raconté cet instant abominable, ce geste qui aurait bien pu être fatal.

J'en suis à vouloir me suicider tous les jours

"Je me sens tellement tellement seule, a déclaré l'héroïne du film Une fille facile. Regardez, j'ai même essayé de me tailler les veines il n'y a pas longtemps, en essayant de mourir. J'en suis à vouloir me suicider tous les jours, c'est affreux, je ne savais pas que c'était si dangereux de tomber sur ce genre de personnes. J'avais entendu dire que beaucoup de victimes de pervers narcissiques voulaient se suicider et je me rends compte que c'est vrai. Je commence à avoir envie de mourir. Je n'ai plus d'espoir pour ma vie, je n'ai plus rien."

Dans les commentaires qui ont afflué lors du live, Zahia a reçu de nombreux conseils et beaucoup de messages d'amour. Si vous faites partie de l'entourage de l'actrice, il est temps d'entrer en contact avec elle pour lui tendre la main. "Avant, je brillais, je l'ai rencontré, il m'a fait un lavage de cerveau et maintenant il me voit toute détruite à cause de lui, regrette-t-elle. C'est un manipulateur. Je veux de l'aide, je vous en supplie, je ne sais pas quoi faire."